Los casi 4 millones de dólares tirados al mar por Javier García

La misma noticia ampliaba que "Lo harán a bordo de un buque científico denominado Falkar (too), uno de los más avanzados del mundo y que pertenece al Schmidt Ocean Institute, organización sin fines de lucro fundada por el exejecutivo de Google, Eric Schmidt. El equipo científico está liderado por los investigadores Alvar Carranza (CURE) y Leticia Burone (Facultad de Ciencias), quien dijo a El Observador que la campaña será un antes y un después ya que, por ejemplo, permitirá a los biólogos estudiar los organismos que viven en el fondo del mar, muchos de los cuales pueden ser especies no conocidas que estén tanto visibles como microscópicas. Como la expedición es muy cara –movilizar solo el buque cuesta US$ 3 millones– para aprovechar el tiempo los científicos se turnarán para trabajar las 24 horas del día. En total harán 50 paradas en puntos estratégicos entre los 200 y 3.500 metros de profundidad. La mayoría de los investigadores serán uruguayos aunque también habrá brasileños, argentinos, chilenos, franceses y alemanes".