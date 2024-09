Dieciséis clubes denunciaron a dirigentes de la AUF por desviar 30 millones de dólares

Asimismo, para los clubes denunciantes existen indicios de que se han presentado "balances fraudulentos" y que ha existido ocultamiento de información, sobre todo a partir de diferencias notorias detectadas entre los balances de la Conmebol y los presentados por la AUF.

La denuncia, presentada en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno el viernes pasado, fue radicada también ante la FIFA este martes.

Orsi: "El fútbol mundial no se caracteriza por instituciones muy democráticas"

El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, fue consultado por la reciente denuncia de algunos clubes contra dirigentes de la AUF. Dijo que en el mundo las instituciones del fútbol son "una especie de supraestado" donde "ni siquiera la Justicia se puede meter".

"Por supuesto que hay que ver qué pasó acá. Yo no sé si el Estado se tiene que meter tanto, pero no puede ser una isla, más por lo que es (el fútbol) para los uruguayos", manifestó.

"Yo no me olvido de los líos de la FIFA, como que es una historia que sigue ahí", especuló Orsi. El candidato presidencial concluyó en que "el fútbol mundial no se caracteriza por instituciones muy democráticas".