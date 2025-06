Señalamientos entre oficialismo y oposición tras comparecencia de Perciballe en el Parlamento

Aseveró que el fiscal “dejó en claro que son opiniones personales, subjetivas”, las que expresó sobre Díaz en la entrevista en el programa "Al weso" y “su percepción” acerca de que fue perjudicado por el entonces Fiscal de Corte.

“Para él es un tema terminado, lo que el fiscal después puede creer en su fuero íntimo es personal”, dijo el diputado sobre lo dicho por el fiscal.

Amado advirtió que “la instancia de hoy terminó siendo una maniobra política para politizar un ámbito que no se debe politizar (la Fiscalía)”.

En referencia a los legisladores de la oposición que promovieron el llamado a Perciballe, señaló que “se buscó un hecho político y tratar de asignar responsabilidades que el fiscal rechazó de plano”.

“Lo que se quiso fue montar, con la obsesión que hay de dispararle al prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, dispararle a Díaz, parte de la oposición lo ve como un objetivo político”, apuntó.

"Hay una sensación de perjuicio hacia su figura, hacia su carrera, la cual tiene todo el derecho del mundo a sentir. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es montar un circo tremendo en el cual se quiere prácticamente vincular a una trama oscura, secreta, de conspiración impresionante en donde, oh casualidad, se vincula a Díaz", indicó Amado.

GtvZN4qXUAAyQyS.jpg

Por su parte, el diputado frenteamplista, Joaquín Garlo Alonsopérez, dijo en su cuenta de X que "quedó demostrada la intención de parte de la oposición de politizar un tema de hace 13 años atrás, laudado y que constituye cosa juzgada tanto administrativa como jurisdiccional".

"El Fiscal manifestó que sus declaraciones a la prensa son valoraciones estrictamente personales y que no existió con su traslado obstrucción de la justicia ni ningún delito contra la administración de justicia, como quisieron dar a entender algunos actores políticos", sostuvo.

"Se trató, en definitiva, de un nuevo intento de pegarle al Pro-Secretario de Presidencia Jorge Díaz por hechos del pasado", apuntó Garlo.

La oposición quiere seguir polemizando sobre el tema: "persecución" y posible denuncia

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN), Diego Echeverría -promotor del llamado a comisión-, manifestó que "Perciballe habló que se sintió perseguido, perjudicado" y lamentó que el fiscal "eludió una y otra vez" responder algunas preguntas realizadas por los legisladores, dado que "no tiene el mismo estatus que tienen los legisladores desde el punto de vista institucional".

En tanto, el colorado Andrés Ojeda recordó que el traslado del fiscal Perciballe en 2012 por parte del entonces Fiscal General de Corte, Jorge Díaz, fue "para evitar el procesamiento de alguien importante". En ese sentido, el senador leyó una respuesta de Perciballe a una pregunta del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle.

"¿Tiene asidero decir que el traslado inmediato -de la fiscalía de Crimen Organizado- fue para evitar el procesamiento de alguien y de alguien importante?", leyó Ojeda, y comentó que la respuesta del fiscal fue: "Tiene asidero, pero yo no lo puedo decir".

"Evidentemente, más allá que no lo diga, al decir que tiene asidero, claramente está diciendo que su traslado es para evitar el procesamiento de alguien importante. Es una acusación grave. No lo decía porque no tenía pruebas para respaldarlo. Él cree que hay razones espurias para el traslado, fue lo que dijo", remarcó Ojeda.

A su tiempo, el senador nacionalista, Javier García, aseguró que la comparecencia del actual fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad "confirma absolutamente lo que se ha sostenido sobre la Fiscalía de Corte: se realizaban operaciones políticas".

García opinó que Díaz buscó "evitar que se llevaran adelante investigaciones vinculadas, como dijo Perciballe, al narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de activos, que iban a tener un final diferente al que tuvieron".

La oposición va a "analizar los pasos a seguir" y no descarta convocar a más personas a la comisión ni presentar una denuncia judicial, dijo Ojeda.