Fagúndez: "A los 18 años me agarró un bajón anímico en el que quise dejar el fútbol"

El delantero uruguayo contó que luego de dejar Wanderers, estuvo tres meses alejados de las canchas, hasta que llegó a Danubio y que en su primer entrenamiento "estaba fuera de forma y gordo". Pese al mal momento físico, "el entrenador me dijo que iba a contar conmigo, porque le habían hablado muy bien de mi y me dio una oportunidad".

"Nacional me llamó y me ofrecía el mínimo de primera, le dije a la dirigencia de Danubio que hicieran un esfuerzo mínimo porque quería quedarme a jugar la Libertadores sub 20 con el club para no ser un desagradecido con ellos. Pero nadie me respondió y por eso decidí irme a Nacional", recordó sobre su salida del elenco franjeado.

Nacional y Luis Suárez

Franco Fagúndez compartió plantel con Luis Suárez en Nacional. Sin embargo, reveló que "futbolísticamente no quería que viniera porque pensé que me iba a sacar el puesto", pero que el entrenador decidió darle la oportunidad y "tuve la suerte de jugar con él":

"Es una estrella y se acomodó al grupo, nunca escuché ninguna queja de algo. Las ganas de ganar las tenía hasta cuando jugábamos fútbol tenis" y destacó que siempre que pudo, tomó sus consejos.