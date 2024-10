Ruglio: "Empieza a estar en duda el Campeonato Uruguayo y esto es una operación rescate"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó el pedido de reunión con los arbitros y el Presidente de la Asociación Uruguayade Fútbol. "El ámbito que tenemos es el colegio de árbitros, son los canales que hay que recorrer. Agregamos una reunión con Alonso por ser la figura máxima. Hay escándalos todos los fines de semana. Empieza a estar en duda el Campeonato Uruguayo siempre antes de la definición y siempre hacia el mismo club. Cuentan con un apoyo grande del gobierno de AUF y terminan haciendo lo que quieren (Nacional), y no quieren jugar en los estadios, lo dijo Balbi, no quieren jugar en el Parque. Me fui con los jugadores y fui a cenar con ellos. Leo Sequeira estaba muerto. Le dije, ni tan crack ni tan malo cuando las cosas no salen (...) le dije que levante la cabeza. A ellos (Nacional) se les cambian los partidos 5 días antes. Dije a tiempo que esto es una operación rescate".