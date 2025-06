Iván Rossi reveló que "esperaba otra cosa" en cuanto a la infraestructura de la Primera División

Rossi reveló que "nunca pensé en jugar en una segunda división" pero que de igual manera "lo tomé para bien". Destacó que el nivel de la categoría "me sorprendió para bien" ya que "esperaba menos de la segunda división".

El mediocampista argentino, destacó que no notó "tanta diferencia" entre los niveles de la Primera y la Segunda División. "Cuando llegué en la segunda y fui a jugar a algunos estadios, me sorprendió. En Primera esperaba algo más de algunas cosas, pero algunos compañeros me dijeron que era así. No me esperaba el nivel de infraestructura", sostuvo.

El presente de Juventud de Las Piedras y su futuro

Iván Rossi se mostró muy satisfecho con el rendimiento del equipo pedrense en este comienzo de año y destacó que "no nos imaginábamos este presente", cuando comenzó el año. Reveló que cuando se arregló el tema de los premios, "el objetivo estaba en salvarse del descenso, pero con el paso de los partidos la confianza fue creciendo".

Consultado sobre la posibilidad de llegar a alguno de los dos grandes, el argentino aseguró que "uno quiere rendir bien para estar en un mejor lugar" y que uno siempre busca "poder llegar a los grandes en donde está". "No tengo preferencia por ninguno de los dos", aseguró.

"Todavía no hay nada firme, siempre llegan cosas pero hasta que no haya algo concreto, escucho pero no le doy tanta importancia", sentenció Iván Rossi.