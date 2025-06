Senador Sebastián Da Silva criticó "cancelación" de su partido por marcar errores electorales

Da Silva: "Me tiene cansado no poder hablar"

"A mí me tiene un poquito cansado el hecho de no poder hablar de lo que pasó en la elección. Ustedes saben que yo he hablado en simultáneo, en la elección de la candidata a la vicepresidenta, después en otras cosas, yo fui una de las pocas voces que no pudieron callar. Me tiene cansado, ojalá todo el mundo pueda decir lo que me dicen a mí por WhatsApp, por teléfono", manifestó el senador.