Orsi cuestionó mensaje de Lacalle Pou: el "país no soporta" más campaña

Orsi fue claro:

“Pasaron las elecciones. La ciudadanía decidió y hoy hay un partido político en el gobierno, y otro que hace oposición. Esa lógica se mantiene y lo que sí tenemos que cuidar todos es que no vivamos en una permanente campaña. Creo que el país no soporta que estemos siempre en ese clima. También es bueno, veo muy bueno que esa lógica de gobierno-oposición funcione nítidamente. Que no quiere decir ni oponerse a todo ni ponerse el balde y decir que siempre tienen la razón” dijo Orsi en declaraciones a Canal 5.