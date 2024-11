Ruglio habló de la continuidad de Aguirre y la chance de Leo Fernández

Los estados de whastsapp de Ruglio

"En el 95% del tiempo me controlo, y alguna largas casi como una válvula de escape", Nacho Ruglio en Minuto1 Carve Deportiva sobre los estados de whatsapp. Sobre el gol del Ojito Rodríguez, "vi lo mismo que le pareció al 100% de los seres humanos incluyendo a ustedes, menos al que lo llamó y al que trazó las líneas".

El presidente de Peñarol también habló del partido ante Progreso que finalmente se jugará en el Centenario. "No daba crédito a como íbamos a jugar en el Viera, con todo respeto al Viera que está cada día más lindo. Un partido que lo van a querer ver 20 o 25 mil personas de Peñarol y pueden ir solo 3 mil hinchas no era justo. El productor de Lenny Kravitz ya tenía el estadio cerrado, y si alguien no le ofrecía algo está todo bien. Se me ocurrió meterlo en un negocio que también a Progreso le servía compartir una parte.

Leo Fernández y su futuro

Sobre la renovación de Leo Fernández, Ruglio dijo que "nada de eso se va a saber hasta mitad de diciembre. Posibilidades siempre hay y a mitad de año era imposible pensar que se fuera a quedar. Leo Fernández termina de hacer un gol y te caen millones de whatsapp: colecta ya, despertate dormido, deja de comerte los mocos... es facilísimo. Los goles, los festejos y al minuto digo no voy a mirar el celular".

Aguirre y la renovación

Estamos planificando el año que viene y hace 2 días Diego (Aguirre) me pidió planificar la pretemporada. Al otro día de quedar eliminados con Botafogo le dije a Diego (Aguirre) que teníamos tener una charla y le dije: 'acá te podes quedar los años que quieras', y es unánime de todo el Consejo Directivo. En el 2023 ganamos los clásicos por paliza y si me preguntas si tuvimos un buen año te digo que no, perdimos un campeonato uruguayo increíble e hicimos 0 puntos de 18 en la Sudamericana. Nosotros de ahora al final tenemos que ganar todos los partidos y estoy seguro que lo podemos hacer. Y ese es el objetivo que tenemos y nos quedan dos. Hay que afrontar con seriedad el partido con Progreso y con Fénix".