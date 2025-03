Defensa de Besozzi busca convencer al Tribunal de que no hay delito

J: “Se te va a informar seguramente martes o miércoles”.

Este es uno de los últimos puntos de la formalización de 110 páginas que leyó en la audiencia la fiscal Stella Alciaturi. Tiene que ver con la licitación de un camión para la que un particular se había presentado. Mediante la escucha telefónica registrada en enero de 2025, el encargado de Logística de la Intendencia de Soriano, Jonathan Torres, habló con el particular para decirle que había ganado la licitación del camión y que el martes saldría la comunicación oficial. También le transmitió que debían esperar 10 días “porque de todas formas no es la más barata”, pero le agregó que “nosotros tenemos argumentos”.

Los abogados de los imputados que presentaron la apelación de la formalización contrastaron las evidencias de la fiscal indicando que sus clientes están mal formalizados porque no existe delito. Una de las defensas dijo a Caras y Caretas que en el caso de la licitación del camión mencionada hay un cúmulo de documentación que contrasta la escucha telefónica en cuanto a que la licitación se llevó adelante por los carriles normales. “Sin embargo, esa documentación no se expuso a la hora de la formalización ni se tuvo en cuenta”, dijo uno de los abogados consultados, quien prefirió mantener la reserva de su nombre. “La formalización es la sujeción de la persona al proceso, y eso tiene que suceder por la existencia de un delito”.

La Fiscalía de Soriano inició en febrero de 2021 una investigación que incluyó decenas de escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia de ese departamento. A partir del incendio que se produjo en forma intencional en el teatro propiedad de la Intendencia de Soriano, donde se ubicaba una oficina cedida al gremio de los municipales, se solicitaron intervenciones telefónicas vía El Guardián que llegaron a capturar la voz de los máximos jerarcas de la Intendencia de Soriano. El intendente Guillermo Besozzi, renunciante para presentarse a las elecciones de mayo próximo, fue formalizado junto a otros 6 funcionarios por los delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias, abuso de funciones, omisión de denunciar delitos, peculado y concusión.

La voz del intendente Besozzi

Una de las escuchas que reveló la conducta del intendente Guillermo Besozzi (PN) fue su diálogo con el también imputado Alberto Martín Herling, presidente de Adeom Soriano. El gremialista le solicitó adelantar 150 mil pesos a efectos de cubrir determinados cheques de la asociación gremial y el intendente le explicó que con eso llegaban a la suma de 600 mil pesos en adelantos y que estaba arriesgando su carrera política. Finalmente, según el diálogo telefónico, se resolvió adelantar 150 mil pesos al gremialista. En conferencia de prensa, tres días luego de su formalización, Besozzi dijo que se trata de dinero que solo retiene la Intendencia y que pertenece al sindicato de los municipales.

Laura Raffo y su hotel

En el marco de la campaña electoral previa a las elecciones internas se hicieron reservas para la señora Laura Raffo, familiares y su comitiva en reiteradas oportunidades, dice la formalización. Las reservas fueron hechas en el Hotel Brisas del Hum, y en el Hotel Colón. “Según las declaraciones del gerente de uno de los hoteles, desde tiempos inmemoriales la habitación 001 el hotel la cede en forma gratuita a personas notorias como forma de promocionar sus servicios. De la carpeta de Policía científica surgen las reservas realizadas, que se solicitó se facturaran a la Intendencia y de la PC del Hotel: las habitaciones son personal de Laura Raffo”. El documento redactado por la fiscal Stella Alciaturi indica que la Dirección de Investigaciones, mediante la correspondiente orden judicial, incautó la facturación en los Hoteles Brisas del Hum y Colón, indicando en la solicitud únicamente días en que se sabía se habían alojado a personas vinculadas a la Lista 903, por lo que hasta ese momento los gerentes no conocían el motivo cierto de las incautaciones. Luego de la incautación de las facturas, según la declaración del gerente hotelero, acuden desde la Intendencia de Soriano y expresan que había habido un error y que debía anularse la factura abonada por la Intendencia. Indican que deben facturar a nombre de la Lista 903 (cinco meses después de haberse producido el evento e inmediatamente después de la incautación). “Se desconoce si el gerente del hotel restituyó a la Intendencia el importe cobrado con anterioridad”, indicó la formalización. En la formalización de la fiscal Alciaturi se indica que “el convenio ‘Complementary’ habilita a la Intendencia de Soriano a utilizar 15 habitaciones por mes en forma gratuita. No obstante, la presencia de la contadora Raffo no se relacionaba con actividad alguna de la Intendencia sino que era estrictamente en razón de la campaña electoral de la Lista 903”.

Otra gestión de Besozzi

Eduardo García Varela es un particular propietario de maquinaria contratada por la Intendencia de Soriano. Según las declaraciones del director de Logística Jonathan Torres, las contrataciones con privados son quincenales y rotativas a fin de asegurar la equidad entre todos los contratados. “No obstante, otros funcionarios manifestaron que las contrataciones van en proporción directa a las contribuciones realizadas, a funcionarios o a la campaña política de la Lista 903”.

Acerca de la candidatura del intendente de cara a mayo próximo, una vez presentada la apelación de la formalización, y si la jueza Ximena Menchaca confirma su propia posición de haber formalizado a los 7 funcionarios, la apelación es elevada al Tribunal de Apelaciones. En caso de que el Tribunal confirme la formalización, la jueza Menchaca deberá enviar a la Corte Electoral un oficio para que a Besozzi y resto de los funcionarios se les suspenda la ciudadanía.