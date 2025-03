Colegio y Liceo It-Hué: denuncian falta de pago de subsidios por enfermedad y despido arbitrario

Ante la negativa, el núcleo sindical junto a Sintep convocó a una audiencia de mediación en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), que se llevó a cabo el 29 de noviembre. Según explicaron desde el sindicato, "la abogada de la cooperativa reconoció que su postura era que el decreto no estaba vigente, pero para evitar conflicto o juicio accedieron a negociar el pago". Sin embargo, en esa instancia los representantes de la cooperativa afirmaron que "no era viable pagarle a todos los empleados que se enfermen porque el presupuesto del 2025 ya estaba cerrado sin contemplar ese gasto". Como resultado, las mediadoras de Dinatra exhortaron a la institución a elaborar un plan de pago y fijaron una reunión tripartita para el 20 de diciembre.

El despido

Desde el núcleo sindical aseguran que, un día antes de la reunión fijada, el 19 de diciembre, la cooperativa despidió de manera arbitraria a una trabajadora con un rol activo en el sindicato. "Era una docente con ocho años en la institución, sin sanciones ni observaciones, con informes de excelencia firmados por la directora del liceo, el último de ellos fechado en marzo de 2024", aseguraron los docentes. Pese a ello, la cooperativa aplicó la máxima sanción: despido por "notoria mala conducta", lo que le negó el derecho a indemnización.

En la audiencia del 20 de diciembre, Sintep planteó la situación a la mediadora, quien consideró que "la cooperativa se apresuró en despedir a la compañera sin fundamentos" y exhortó a reconsiderar la decisión. Se les otorgó una semana para rever el despido, pero en la última audiencia, el 27 de diciembre, la cooperativa ratificó su decisión de no reincorporarla ni cambiar la causal del despido. "Ante esta postura, la mediadora dio por concluidas las audiencias al no haber posibilidad de acuerdo", relataron desde el sindicato.

Como respuesta, el núcleo sindical se declaró en conflicto y tomó medidas como la colocación de pasacalles y la contratación de un autoparlante que recorrió la zona denunciando la situación.

"Es persecución sindical"

En febrero, la cooperativa convocó a reuniones individuales con los integrantes del núcleo para tratar "asuntos pendientes". Los delegados sindicales, únicos habilitados para participar según normativa, asistieron al encuentro donde la institución propuso "retomar un clima familiar" y pidió una "cláusula de paz" como condición para iniciar negociaciones. "Nos pidieron que pongamos las medidas sindicales en el ‘freezer’. Que bajar las medidas sindicales sea la condición para dialogar y llegar a acuerdos es persecución sindical", denunciaron.

En este escenario, el sindicato resolvió por unanimidad no otorgar la "cláusula de paz" solicitada: "No estamos en guerra, estamos en legítima defensa de nuestros derechos adquiridos y queremos visibilizar la injusticia de un despido arbitrario en medio de las negociaciones en el ministerio de trabajo".

"La cooperativa del colegio y liceo It-Hué no tiene voluntad de diálogo ni de superación del conflicto. Ninguno de los puntos acordados en las bipartitas anteriores al conflicto se han cumplido, ni siquiera con la mediación de las abogadas en Dinatra revisaron su accionar y las informalidades e irregularidades se siguen produciendo", añadieron.

Para finalizar, trabajadores y trabajadoras sindicalizadas lamentaron estar trabajando "en un ambiente tenso" por "reclamar derechos". "La cooperativa charla a espaldas del núcleo con los compañeros no agremiados diciéndoles falacias como, por ejemplo, que el pago del decreto no corresponde, que estamos reclamando algo que no existe".

También contaron que las autoridades les piden a las y los docentes no agremiados que "vigilen" si los agremiados asisten a clases con carteles o reivindicaciones o que controlen que no hablen del tema con el estudiantado. "Es lamentable que una cooperativa que surgió de un conflicto en otra institución hoy esté parada en ese mismo lugar", concluyeron.

La cooperativa respondió a las denuncias

Para conocer la versión de la cooperativa del It-Hué, Caras y Caretas se contactó con la insitución y habló con una persona que integra la cooperativa, quien pidió preservar su nombre. Sobre la denuncia de despido arbitrario, la entrevistada aclaró que "en la plataforma de reivindicación del núcleo sindical no está el despido del año pasado porque tiene sus condicionantes y está en la órbita judicial".

Y añadió: "El despido de la trabajadora se realizó bajo determinada condicionante que lesionaba los derechos de algunos estudiantes". También explicó que "se intentó negociar con ella y con su abogado por distintas vías, incluso en el Ministerio de Trabajo, donde hubo confusión con los horarios de citación, ya que las partes, aparentemente, fueron citadas en distintos horarios.

Consultada por la denuncia de persecución sindical, la cooperativista rechazó esa acusación y afirmó que "es totalmente falso". Aseguró que "el colegio tiene 23 años de trayectoria sin ninguna denuncia de este tipo" y que "la cooperativa nació de un conflicto cuando nos quedamos sin trabajo por el cierre de un colegio". En su opinión, "el sindicato está obsesionado con el despido porque tal vez haya sido la primera vez que se despidió a una docente en estas condiciones".

En cuanto a la acusación de que la cooperativa pidió congelar las medidas sindicales para negociar, la entrevistada negó haber usado la expresión "poner en el freezer" y explicó que "en la bipartita de febrero lo que se intentó fue pactar una cláusula de paz para negociar sin conflicto". Agregó que "se nos dijo que sí se conversaría con el sindicato, pero fue todo lo contrario" y que "nadie se acercó a dialogar".

Respecto al incumplimiento en el pago de licencias médicas, la cooperativista indicó que "el decreto no es claro y ni siquiera los abogados del ministerio se ponen de acuerdo sobre su vigencia". Explicó que "en la mayoría de los colegios de la Costa no se paga la licencia por esta razón". No obstante, afirmó que "lo que sí se puede garantizar es que nunca hubo un solo día de atraso en el pago de los salarios" y que "hasta en plena pandemia la cooperativa cumplió con todas sus obligaciones".