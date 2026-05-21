Geoeconomía: la nueva disputa por el poder mundial ya no se libra solo con armas

La geopolítica tradicional pone el foco en el territorio y en el poder militar. Analiza cómo los Estados buscan asegurar su supervivencia, proteger fronteras y ampliar influencia estratégica. La geoeconomía, en cambio, se concentra en la economía como instrumento de poder. El eje ya no es únicamente el control físico del espacio, sino el dominio de mercados, tecnologías, cadenas logísticas, infraestructura, energía, financiamiento y flujos comerciales globales.

Mientras la geopolítica clásica se expresaba principalmente mediante guerras, ocupaciones, alianzas militares o control territorial, la geoeconomía se manifiesta a través de sanciones financieras, guerras comerciales, restricciones tecnológicas, subsidios industriales, bloqueos de exportaciones o dependencia energética. Sin embargo, ambos conceptos no son opuestos. En realidad, se complementan y forman parte de una misma lógica de poder internacional.

En el escenario actual, la economía se ha transformado en una de las principales herramientas de competencia global. El caso más evidente es la disputa entre United States y China. La competencia entre ambas potencias ya no pasa solamente por cuestiones militares, sino por microchips, inteligencia artificial, redes 5G, minerales estratégicos, baterías, vehículos eléctricos y control de cadenas de suministro.

Las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados hacia China constituyen un ejemplo claro de geoeconomía: utilizar el control tecnológico para limitar el desarrollo estratégico de un competidor. Otro ejemplo son las sanciones económicas aplicadas a Rusia tras la invasión a Ucrania. Gran parte de la presión internacional no se expresó solamente en términos militares, sino mediante restricciones financieras, congelamiento de activos, limitaciones comerciales y exclusión de sistemas internacionales de pagos.

La energía también se ha convertido en un instrumento geoeconómico central. El gas ruso en Europa, el petróleo de Medio Oriente o el control de minerales críticos como litio, cobre y tierras raras muestran cómo los recursos naturales pueden transformarse en herramientas de influencia global.

La geoeconomía se volvió especialmente relevante porque la globalización cambió profundamente la lógica del poder internacional. En un mundo altamente interdependiente, controlar tecnología puede ser más importante que controlar territorio; dominar cadenas logísticas puede generar más poder que una ocupación militar; y restringir acceso financiero puede debilitar más a un país que un enfrentamiento armado tradicional.

La pandemia de COVID-19 y las tensiones geopolíticas recientes dejaron además en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro. Muchos países comenzaron a reconsiderar su dependencia de proveedores externos en sectores estratégicos como medicamentos, alimentos, energía, tecnología y equipamiento industrial. Por eso, conceptos como soberanía tecnológica, seguridad energética, relocalización industrial y autonomía estratégica pasaron al centro de las agendas económicas y políticas.

América Latina ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de la geoeconomía global debido a sus recursos estratégicos. La región concentra litio, cobre, alimentos, agua, biodiversidad, energía renovable y minerales críticos necesarios para la transición energética y tecnológica. Esto genera nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos vinculados a cómo evitar relaciones de dependencia, cómo agregar valor y cómo desarrollar industria y tecnología propias.

Para países como Uruguay, la geoeconomía también abre debates estratégicos sobre inserción internacional, logística, puertos, zonas francas, energía renovable, exportaciones de alimentos y atracción de inversiones.

La geoeconomía se ha convertido así en uno de los conceptos más importantes para comprender el escenario internacional contemporáneo. El poder global ya no depende únicamente de la fuerza militar. Hoy también se disputa mediante datos, tecnología, finanzas, cadenas productivas, recursos estratégicos y capacidad de innovación.

El mundo actual demuestra que las grandes disputas internacionales ya no se libran únicamente en campos de batalla, sino también en fábricas de microchips, rutas comerciales, puertos, mercados financieros y cadenas globales de suministro.