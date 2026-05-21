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Política desaparecidos |

Silencio estremecedor

Cosse repondió a expresiones del Comandante del Ejército sobre información del pasado reciente

Carolina Cosse definió la búsqueda de desaparecidos como una causa nacional y apeló a la reflexión colectiva de todos los uruguayos.

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La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, participó este miércoles en una nueva edición de la Marcha del Silencio, la movilización que año a año recorre la principal avenida de Montevideo bajo la consigna: “Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?”.

En rueda de prensa, Cosse destacó el valor democrático de la convocatoria, señalando que la movilización “siempre es un momento para todos los uruguayos de profunda reflexión” y un recordatorio permanente que representa “un llamado a la verdad, a la justicia y a la memoria”.

Una causa nacional para el futuro

Durante sus declaraciones a los medios, la jerarca enfatizó el impacto colectivo de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, definiéndola como un pilar fundamental para la identidad del país.

“Es un llamado a los mejores valores de nuestro pueblo para construir nuestra propia historia. Las situaciones de los familiares de detenidos desaparecidos son una causa nacional de construcción de verdad, memoria y justicia”, afirmó la vicepresidenta.

Asimismo, hizo un llamado a la acción ciudadana desde la cotidianidad para mantener viva la memoria histórica: “Creo que todos y cada uno de nosotros, en el espacio en que nos toque estar, algo podemos hacer. Hablar de este tema, no esconderlo, preguntar... eso creo que nos acerca más como uruguayos”.

Respuesta a las declaraciones del Ejército

El momento de mayor repercusión política de la rueda de prensa ocurrió cuando la vicepresidenta fue consultada sobre los dichos del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi. El jerarca militar había afirmado recientemente que la fuerza armada “no tiene más información” sobre los detenidos desaparecidos en dictadura que la que ya fue entregada a las autoridades competentes.

Ante la consulta periodística, Cosse optó por evitar la confrontación dialéctica y priorizar el espíritu del día. Tras hacer una breve pausa, concluyó de forma tajante: “Prefiero marchar en silencio”.

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