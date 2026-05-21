Cosse repondió a expresiones del Comandante del Ejército sobre información del pasado reciente

“Es un llamado a los mejores valores de nuestro pueblo para construir nuestra propia historia. Las situaciones de los familiares de detenidos desaparecidos son una causa nacional de construcción de verdad, memoria y justicia”, afirmó la vicepresidenta.

Asimismo, hizo un llamado a la acción ciudadana desde la cotidianidad para mantener viva la memoria histórica: “Creo que todos y cada uno de nosotros, en el espacio en que nos toque estar, algo podemos hacer. Hablar de este tema, no esconderlo, preguntar... eso creo que nos acerca más como uruguayos”.

Respuesta a las declaraciones del Ejército

El momento de mayor repercusión política de la rueda de prensa ocurrió cuando la vicepresidenta fue consultada sobre los dichos del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi. El jerarca militar había afirmado recientemente que la fuerza armada “no tiene más información” sobre los detenidos desaparecidos en dictadura que la que ya fue entregada a las autoridades competentes.

Ante la consulta periodística, Cosse optó por evitar la confrontación dialéctica y priorizar el espíritu del día. Tras hacer una breve pausa, concluyó de forma tajante: “Prefiero marchar en silencio”.