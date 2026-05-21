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Sociedad obras | Plaza Cuba |

licitación pública

IM proyecta renovación para la terminal de plaza Cuba: ¿qué cambios tendrá?

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó un proyecto para renovar la terminal de plaza Cuba y su entorno, mejorar la circulación, las condiciones de espera y el estado general del espacio público.

IM proyecta renovación para la terminal de plaza Cuba: ¿qué cambios tendrá?

IM proyecta renovación para la terminal de plaza Cuba: ¿qué cambios tendrá?

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La Intendencia de Montevideo (IM) presentó un proyecto para renovar la terminal de plaza Cuba y su entorno, con una serie de intervenciones que apuntan a mejorar la circulación, las condiciones de espera y el estado general del espacio público. La iniciativa fue dada a conocer por la Intendencia de Montevideo ante vecinas, vecinos e integrantes del Concejo Vecinal 16.

Obras proyectadas

Según informó la comuna capitalina, las obras contemplan la instalación de un nuevo refugio peatonal sobre Bulevar Artigas, frente a la terminal, con ampliación del alero protector para brindar mayor resguardo a quienes utilizan el transporte público.

El plan también prevé la remodelación y ampliación de la zona de paradas de ómnibus, además de la construcción de un nuevo espacio comercial que sustituirá al actual. A esto se suman mejoras en el mobiliario urbano, incremento de las áreas verdes y trabajos de reparación de pavimentos en el entorno inmediato.

Desde la comuna señalaron que el objetivo es revitalizar el área mediante la incorporación de nueva infraestructura urbana y mejores condiciones de circulación tanto dentro de la terminal como en sus alrededores.

Para llevar adelante las obras se realizará una licitación pública, cuyo pliego todavía se encuentra en etapa de elaboración.

La propuesta fue presentada por autoridades departamentales, municipales y equipos técnicos. Participaron el alcalde del Municipio C, Damián Salvetto; el arquitecto Javier Vidal; y Fernando López Núñez, quienes explicaron los principales aspectos del proyecto y respondieron consultas de las y los asistentes.

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