IM proyecta renovación para la terminal de plaza Cuba: ¿qué cambios tendrá?

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó un proyecto para renovar la terminal de plaza Cuba y su entorno, con una serie de intervenciones que apuntan a mejorar la circulación, las condiciones de espera y el estado general del espacio público. La iniciativa fue dada a conocer por la Intendencia de Montevideo ante vecinas, vecinos e integrantes del Concejo Vecinal 16.