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Deportes Julio Ríos |

"mala lecha y mal tipo"

El secreto del "8 contra 11" que hizo estallar a Markarian contra Julio Rios

"Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir. Sos re mala leche", calificó Markarian en un fuerte cruce contra Julio Ríos.

Markarián se cruzó con Julio Ríos por el clásico de 8 contra 11.

Markarián se cruzó con Julio Ríos por el clásico de 8 contra 11.
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Durante una extensa entrevista en el programa Las Voces del Fútbol de El Espectador Deportes, el entrenador Sergio Markarian tuvo un duro cruce con Julio Ríos, luego de que el conductor le recordara su presencia en el famoso clásico del 8 contra 11.

Todo surgió durante una charla entre ambos respecto a la marca "al hombre" en las pelotas quietas. Ríos recordó que Nacional en 1980 (año en que fue campeón del mundo), utilizaba este tipo de marca. Sin embargo, Markarían, que dirigía a Danubio en ese año, replicó que "a mí nunca me ganó. Le gané los dos partidos a Nacional".

Ante esto, el conductor le recriminó que le estaba contando "una ganada" pero el entrenador apuntó a que "perdidas con ese equipo no tengo". Esto llevó a que Ríos le recordara el famoso clásico en el que Peñarol le ganó a Nacional con ocho futbolistas. El comentario desató la furia de Markarián, quien lo trató de "mala leche" y de "mal tipo".

"De ese partido hablan todos, menos los jugadores de Peñarol que jugaron. Y no lo voy a decir. Tengo en mi vida una sola macana, que es esa, y me la meten todos los que quieren joderme. Y me estás jodiendo”, apuntó el entrenador contra el conductor.

"Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir. Sos re mala leche", hizo hincapié Markarián antes de retirarse del programa prometiendo que no iba a volver "nunca más".

¿Qué es el clásico del 8 contra 11?

El evento que desató la furia de Sergio Markarián, se remonta al año 1987 durante un encuentro triangular en Andalucía, en dónde el entrenador estaba al frente de Nacional.

El encuentro iba igualado a uno, pero en cuestión de minutos, el árbitro Daniel Cardellino expulsó a tres futbolistas de Peñarol por diferentes motivos. De esta manera, el carbonero enfrentó los últimos quince minutos con ocho futbolistas.

Pese a la diferencia numérica, un gol de Jorge Cabrera en el minuto 83, marcó para la historia este clásico en el que Peñarol con tres futbolistas menos, se quedó con el clásico.

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