El secreto del "8 contra 11" que hizo estallar a Markarian contra Julio Rios

"De ese partido hablan todos, menos los jugadores de Peñarol que jugaron. Y no lo voy a decir. Tengo en mi vida una sola macana, que es esa, y me la meten todos los que quieren joderme. Y me estás jodiendo”, apuntó el entrenador contra el conductor.

"Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir. Sos re mala leche", hizo hincapié Markarián antes de retirarse del programa prometiendo que no iba a volver "nunca más".

¿Qué es el clásico del 8 contra 11?

El evento que desató la furia de Sergio Markarián, se remonta al año 1987 durante un encuentro triangular en Andalucía, en dónde el entrenador estaba al frente de Nacional.

El encuentro iba igualado a uno, pero en cuestión de minutos, el árbitro Daniel Cardellino expulsó a tres futbolistas de Peñarol por diferentes motivos. De esta manera, el carbonero enfrentó los últimos quince minutos con ocho futbolistas.

Pese a la diferencia numérica, un gol de Jorge Cabrera en el minuto 83, marcó para la historia este clásico en el que Peñarol con tres futbolistas menos, se quedó con el clásico.