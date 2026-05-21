Lazo arremetió contra militares: "Quienes tienen la verdad y no la dan, son traidores a la patria"

“La ministra de Defensa Nacional emitió una directiva que se le brindara la información que hubiera al Instituto de Derechos Humanos”, sostuvo el jerarca, y agregó que existe “un contacto muy fluido” entre el Ejército y la institución “desde hace muchos años”.

Consultado sobre la posibilidad de que existan archivos ocultos o dispersos, el comandante respondió: “Lo único que sí me gustaría aclarar es que el Ejército no esconde nada”.

“Que no esconde documentación, que no hay algo que nosotros sepamos que lo estemos ocultando al Instituto de Derechos Humanos o a quien corresponda”, añadió.

Sin embargo, reconoció que en organizaciones grandes “puede haber cosas que el mando no esté enterado”, aunque sostuvo que dentro del Ejército ya se realizaron “muchas búsquedas internas”.

Lazo arremetió contra los que ocultan información

Como cada 20 de Mayo, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizaron la tradicional Marcha del Silencio por la principal avenida de Montevideo. La consigna de este año fue "Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?".

La ministra de Defensa Sandra Lazo participó de la marcha y habló luego de las declaraciones del comandante en jefe del Ejército: "La idea que tengo es que todas las máquinas de ingenieros ingresen a todos los cuarteles y den vuelta hasta el último milímetro de tierra. Yo se que eso no lo puedo implementar de esa manera, porque hay un grupo de científicos trabajando que tiene una metodología y yo respecto y además habilito para que no este allí ese escollo para que ingresen. Por eso, a veces no es una cuestión de deseo, pero reitero, yo hoy la orden que quisiera dar es que no quede un milímetro de tierra absolutamente de ninguno de los cuarteles y saben porque hablo de las unidades militares, porque allí aparecieron huesos. Los huesos están, están en algún lado y la sociedad en su conjunto necesita sanar, y para sanar, no lo va a hacer hasta que la verdad aparezca. Quienes la tienen y no la dan son traidores a la patria”, sentenció la mistra.