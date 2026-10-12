Rocha declaró patrimonio cultural el lenguaje propio de sus habitantes

La iniciativa comprende un amplio conjunto de manifestaciones propias del habla tradicional del departamento. Entre ellas se encuentran las expresiones orales, los vocablos, los modismos, los giros lingüísticos, las pronunciaciones, los relatos y las distintas formas de comunicación características de los rochenses.

Una forma de preservar la identidad rochense

La declaración reconoce que el lenguaje no es únicamente una herramienta de comunicación, sino también una expresión de la historia, las costumbres y la vida cotidiana de una comunidad. Las palabras, las pronunciaciones y los giros propios de una región reflejan experiencias compartidas y formas de entender el mundo que se construyen a lo largo del tiempo.

En ese sentido, el reconocimiento busca poner en valor las particularidades del habla rochense como parte del patrimonio cultural del departamento, destacando su importancia en la construcción de la identidad colectiva.

El proceso administrativo comenzó con la Resolución N.º 2231/2026, del 17 de julio, mediante la cual el Ejecutivo Departamental remitió el proyecto a la Junta Departamental de Rocha. Tras el pronunciamiento favorable del órgano legislativo, el decreto fue promulgado por el intendente a través de la Resolución N.º 2873/2026.

La resolución también dispuso el registro y la publicación de la norma, así como su remisión a la Dirección General de Cultura y a la Dirección General Jurídico Notarial.