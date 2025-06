Breno Altman sobre Israel: "El régimen sionista tiene el mismo código que el nazi fascismo"

Altman: “El régimen sionista tiene el mismo código genético que el nazi fascismo. Porque al nazi fascismo no se lo podía parar con las armas de la política, sino por la política de las armas".

“Ocurre exactamente lo mismo con el Estado de Israel. Sin una fuerza militar capaz de imponer dolor y pérdidas, el régimen sionista no va a retroceder, no va a negociar, no va a aceptar la emancipación del pueblo palestino y no va a aceptar que haya paz en la región, porque el régimen sionista tiene, evidentemente, planes expansionistas”.