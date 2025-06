"Un proyecto nacional, sin bandos políticos": Uruguay se encamina a tener su primera ley de franquicias

“Desde hace años participamos activamente en la FIAF y eso nos ha permitido entender la madurez del sistema en otros países. Detectamos que Uruguay necesitaba un marco más robusto para seguir creciendo”, explicó Mezzottoni, quien lidera además la comisión de enseñanza iberoamericana dentro de la FIAF. Una de las metas más ambiciosas es la creación de una diplomatura en franquicias con un tronco común para toda Iberoamérica, adaptada a cada país. “Así como la franquicia busca replicar modelos de negocio exitosos, también queremos replicar modelos de enseñanza. Que no quede duda de qué es una franquicia y cuáles son sus responsabilidades y beneficios”, sostuvo.

Una ley que otorgue certezas

Consultado sobre el proyecto de la ley, Mezzottoni destacó que el objetivo es definir legalmente qué es una franquicia, quiénes son sus actores y qué responsabilidades tiene cada parte, especialmente en aspectos como tercerizaciones, exclusividades territoriales y vínculos laborales. “Hoy, por la legislación vigente, puede haber interpretaciones erradas sobre la relación entre el franquiciado y el personal. La ley busca ordenar eso y garantizar un marco confiable para inversores y marcas”, subrayó.

Además, aseguró que la normativa incluirá a todas las franquicias nacionales, independientemente de su tamaño o rubro. “Queremos que cualquier empresa en Uruguay que opere bajo este modelo esté respaldada legalmente”.

Uno de los pilares de Caufran es fomentar el acceso a la información y la formación técnica para nuevos franquiciados. “Este modelo requiere liderazgo, gestión, marketing, ventas y conocimiento financiero. Queremos que cada persona que acceda a una franquicia esté preparada”, afirmó. En esa línea, la Cámara ofrece asesoramiento personalizado, conecta inversores con marcas y trabaja con consultores especializados para acompañar el desarrollo de nuevos modelos. Además, avanzan en conversaciones con la banca nacional para impulsar un plan de financiamiento específico para franquicias, algo que ya existe en otros países. “Estamos negociando con instituciones financieras para que reconozcan las particularidades del sistema y ofrezcan productos acordes. Ya tenemos un convenio con Fucerep, pero la idea es ampliarlo”, adelantó.

El proyecto de ley, una vez finalizado, será sometido al análisis de actores fundamentales como la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, antes de ser elevado al ámbito político. “Queremos llegar al Parlamento con el respaldo técnico y legal de instituciones fuertes. Este es un proyecto a nivel nacional y que no tiene bandos políticos”, remarcó Mezzottoni.

El presidente de Caufran recordó que en ediciones pasadas de la Expo Prado, políticos como Yamandú Orsi mostraron interés por el ecosistema de franquicias. “Creemos que hay voluntad en todos los sectores. Este puede ser un consenso nacional que fortalezca al comercio, fomente la formalidad y dinamice la economía”.

Entrevista a Matías Mezzottoni

¿Qué motivó a Caufran a diseñar una Agenda Estratégica 2025-2026 y cuáles fueron los principales insumos que la nutrieron?

La Cámara ya tiene más de 16 años. Yo ingresé hace unos 8 años, aproximadamente. A los seis meses de haber ingresado, se celebraron elecciones y me postulé como secretario. Fue una propuesta de quien entonces era presidente, Marcel Burgos.

Desde ese momento comenzamos a darle un nuevo impulso a la Cámara. Ya éramos miembros de la Federación Iberoamericana de Franquicias.

Como equipo directivo, decidimos participar de forma más activa en la Federación, lo que nos permitió conocer el ecosistema de franquicias a nivel iberoamericano y también, en cierta medida, mundial. La Federación tiene vínculos estrechos con la WFC (World Franchise Council), que es la Federación Mundial de Franquicias.

Ese intercambio nos permitió ver todo el potencial que había en Uruguay para madurar y hacer crecer el modelo de franquicias. A partir de ese análisis, comenzamos a trabajar.

Este año, en marzo, hubo elecciones nuevamente y asumió la actual directiva. Nos propusimos, como ya lo habíamos hecho en el período anterior, trabajar con objetivos claros. Parte de eso fue lo que lanzamos hace unos días, el proyecto de ley de franquicias, el Congreso de la Cámara y el primer borrador para una diplomatura en franquicias en Uruguay.

La Cámara Uruguaya de Franquicias lidera la Comisión de Enseñanza de la Federación Iberoamericana. Estamos trabajando para certificar una diplomatura iberoamericana en franquicias, con un tronco común que sea compartido en toda la región. La idea es que cada país adapte un 20% de los contenidos a su realidad local, pero que el 80% sea igual en todos los países.

Esto responde a la lógica misma del sistema de franquicias, que se basa en replicar modelos. La enseñanza también debe replicarse con estándares similares para que no haya dudas sobre qué es una franquicia, cómo debe estructurarse, cuáles son las responsabilidades de cada parte, y cómo funciona el modelo en su totalidad.

Desde allí es que entendimos que la Cámara tenía que abordar una serie de necesidades urgentes como el mercado de franquicias está demandando profesionalismo, regulación y capacitación. Esa fue la base sobre la cual se construyó esta Agenda Estratégica.

¿Qué características tendría esta futura ley de franquicias y por qué considera que es necesaria en este momento?

El borrador de la ley lo estamos elaborando junto a KPMG, en un grupo de trabajo dentro de la Cámara.

Esta iniciativa surge porque, al formar parte de la Federación Iberoamericana, vemos que países como Brasil, Argentina y México ya cuentan con una ley de franquicias. Esas normativas establecen reglas claras para el funcionamiento del modelo y eso genera certezas.

Te doy un ejemplo concreto: cuando se otorga una franquicia, lo que se firma es un contrato entre partes, donde ambas —el franquiciante y el franquiciado— asumen beneficios y responsabilidades. El franquiciado es una empresa independiente, contrata a su propio personal y gestiona su operación. Sin embargo, con la legislación uruguaya actual, puede darse una interpretación errónea que atribuya responsabilidades laborales al franquiciante, cuando en realidad no corresponde.

Eso, dentro del modelo de franquicias, representa una distorsión importante. Lo que busca esta ley es justamente aclarar ese tipo de situaciones. También se apunta a incluir un capítulo especial dentro de la regulación de tercerizaciones que contemple de forma específica los casos en los que una empresa opera bajo un modelo de franquicia.

Otro aspecto relevante es la exclusividad territorial, que suele formar parte de los contratos de franquicia. La ley también procurará establecer lineamientos claros sobre eso. En definitiva, queremos que la normativa defina con precisión qué es una franquicia, qué es un franquiciado, y cuáles son las responsabilidades de cada parte. Se trata de ordenar, de brindar certezas jurídicas, tanto para quienes otorgan franquicias como para quienes las adquieren.

¿La ley también contemplaría a las franquicias de origen nacional?

Sí, totalmente. El objetivo es que cualquier empresa que opere en Uruguay bajo el modelo de franquicia, sea nacional o internacional, esté contemplada en esta ley.

Hoy todavía hay mucho desconocimiento. Me contabas que tuviste que leer bastante para entender qué es una franquicia, y eso nos pasa todo el tiempo. Por eso, desde la Cámara estamos trabajando mucho en divulgación.

Estamos yendo a universidades, hablando con estudiantes, con emprendedores, llevando charlas y encuentros para explicar en qué consiste este modelo. Queremos que las nuevas generaciones ya crezcan sabiendo qué es una franquicia, cómo se estructura, cómo se regula, y qué oportunidades puede ofrecer tanto para emprender como para expandir un negocio.

¿Cuáles son las franquicias nacionales que hoy tienen mayor visibilidad en el exterior?

Desde la Cámara estamos trabajando activamente para colaborar con marcas uruguayas que buscan internacionalizarse. Entre las que más visibilidad tienen están Lolita y Chelato. En marzo estuvimos presentes en la feria de la IFA (International Franchise Association), en Estados Unidos. Fue en Miami, donde participamos con un stand institucional de la Cámara. El objetivo era mostrar el potencial del mercado uruguayo, pero también generar oportunidades concretas para que nuestras marcas puedan ingresar a nuevos mercados en Iberoamérica.

Además, la Cámara participa en diversas ferias junto a socios de distintos países. En junio, por ejemplo, estaremos presentes en la feria ABF Franchising Expo en San Pablo, Brasil, que es una de las ferias de franquicias más grandes del mundo. Brasil tiene un mercado gigantesco y ahí es donde apuntamos a posicionar a Uruguay.

Cuando converso con empresarios del exterior que manejan modelos de franquicia con 300 o 400 tiendas, me doy cuenta de que, en esencia, las conversaciones no difieren tanto de las que tengo con empresarios uruguayos que hoy tienen 15 o 20 locales. Eso muestra que hay potencial y que muchos ya vienen desarrollando un camino.

Hay marcas que tienen fuerte presencia en Uruguay y también están en el exterior. Zenit es otra marca que ha expandido su modelo de negocio. Y Tranquera, una marca uruguaya que ha crecido con solidez. Después hay otros modelos que quizás no tienen tanta visibilidad, pero que son muy interesantes.

Un caso muy claro es Ubesur, que es una franquicia que funciona dentro del formato de supermercadismo. No es la marca comercial del supermercado, pero es un modelo de franquicia que agrupa a varios supermercados bajo una misma estructura. Y ha generado un negocio muy beneficioso para todas las partes. Ubesur está creciendo de forma sostenida, incorporando cada vez más locales a su red.

¿Qué perfil de emprendedores busca el sistema de franquicias y cómo se los acompaña en el proceso?

La creación del Congreso y de la futura diplomatura en franquicias apunta precisamente a eso, a profesionalizar el ecosistema. Hoy, quien se involucra en una franquicia es un inversor, un empresario, tanto si otorga una franquicia como si la adquiere. Y para operar con éxito, hay conocimientos básicos que se deben tener.

Lo decimos siempre, no alcanza solo con tener la plata. El modelo tiene que funcionar. Incluso tratándose de una franquicia ya exitosa, si no hay una buena gestión por parte del franquiciado, los resultados no llegan.

Una de las grandes ventajas del sistema de franquicias es que permite ser parte de una marca consolidada, pero al mismo tiempo dejar huella dentro de esa marca. Un ejemplo emblemático es McDonald's: tanto la Big Mac como la Cajita Feliz fueron creaciones de franquiciados, no de la marca central. Vieron oportunidades locales y las propusieron dentro del modelo. Eso demuestra que la innovación también puede surgir desde quienes operan las franquicias.

Por eso es clave que el franquiciado tenga conocimientos en áreas como finanzas, contabilidad, comunicación, liderazgo, marketing y ventas. Es un conjunto de habilidades que, bien integradas, permiten que el modelo funcione.

El respaldo que ofrece una franquicia también se refleja en las estadísticas. Hay una ecuación que siempre destacamos, de todas las empresas nuevas que abren, solo el 20% sigue operativa a los cinco años. En cambio, en el sistema de franquicias, el 80% de las que abren sigue funcionando luego de cinco años. Eso, a nivel mundial, habla de la solidez y la capacidad de sostenibilidad del modelo.

Esto que describe tiene un impacto directo en la generación de empleo, la formalización del trabajo y la atracción de inversión privada, ¿verdad?

Exacto. Por eso estamos trabajando para presentar este proyecto de ley al gobierno, junto con otras acciones. El modelo de franquicias genera transparencia, porque establece un contrato formal entre las partes. Ese contrato obliga a cumplir con determinadas pautas: facturación clara, contratación formal de personal, permisos al día, uso de sistemas de gestión que se integran con la inclusión financiera. En definitiva, es un modelo que fomenta buenas prácticas empresariales.

Desde la Cámara, por ejemplo, exigimos a nuestros franquiciados estar al día con el BPS y la DGI. También utilizamos un software de gestión común y se deben presentar las planillas de trabajo. Todo eso contribuye a la estabilidad económica.

Y hay otro factor fundamental es que las franquicias son generadoras de pymes. Y las pymes son quienes hoy estabilizan el mercado laboral en Uruguay. Por eso, creemos que si el modelo se sigue expandiendo con respaldo legal, como lo venimos impulsando desde la Cámara, se va a consolidar un mercado mucho más sólido.

Un ejemplo de eso es que ahora está ingresando a Uruguay una de las grandes marcas internacionales que todavía no tenía presencia en el país. Eso nos marca que vamos en la dirección correcta.

¿Y cómo piensan hacer llegar este proyecto de ley al gobierno?

Ya tuvimos reuniones con la Cámara de Industrias del Uruguay. Leonardo García, su presidente, nos ofreció que el departamento legal de la CIU revise el borrador antes de que lo llevemos al plano político. También estamos gestionando lo mismo con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, aunque justo el estudio jurídico estaba de viaje, así que esa reunión está pendiente.

La idea es llegar al ámbito político con el respaldo técnico de dos cámaras de peso, que representan tanto al sector industrial como al comercial. Creemos que eso va a fortalecer la presentación del proyecto.

En estos últimos años hemos tenido interés de diferentes figuras políticas —de todos los partidos, tanto de la coalición como del Frente Amplio— para avanzar en una legislación. Pero no lo hicimos antes porque todavía no teníamos el proyecto terminado.

Por ejemplo, en la Expo Prado 2023, el propio Yamandú Orsi visitó nuestro stand. Cuando le explicamos todo el ecosistema de franquicias que se mueve en Uruguay, quedó sorprendido por su dimensión y potencial. Esto demuestra que hay voluntad.

El proyecto se está elaborando tomando como referencia leyes de otros países. De hecho, la Federación Americana de Franquicias va a respaldar esta iniciativa. Una vez que tengamos el aval de las cámaras nacionales, vamos a dar el paso hacia el plano político. Un proyecto que es a nivel nacional y que no tiene bandos políticos.

¿Y cómo ves hoy el posicionamiento de Uruguay a nivel regional en materia de franquicias?

Uruguay es un país muy bien valorado a nivel internacional por su estabilidad económica y política. Cada vez que participamos de las sesiones que realiza la Federación Iberoamericana de Franquicias —dos veces al año—, Uruguay aparece como un mercado atractivo.

Claro que hay desafíos, uno de ellos es el tamaño de nuestro mercado. Con tres millones y medio de habitantes, es mucho más chico en comparación con países como Brasil. Allí, una franquicia mediana puede tener 200 locales. En Uruguay, la franquicia con más locales es Grido, la heladería argentina, con unos 70.

Además, muchas de las grandes franquicias de comida o moda llegan a Uruguay a través de un máster franquiciado que viene de otro país. Eso hace que no cualquiera pueda adquirir una franquicia de esas marcas, porque los puntos de venta ya están definidos por ese máster franquiciado, que puede ser de Argentina o Paraguay.

Todo esto hace que el mercado uruguayo tenga algunas complejidades para las grandes franquicias internacionales. Pero por otro lado, eso impulsa el crecimiento de las franquicias nacionales. Hoy, el 70% de las marcas socias de la Cámara son uruguayas. Y eso es un dato muy alentador.

Para quienes estén interesados —ciudadanos o emprendedores—, ¿cómo pueden informarse sobre esta agenda y sumarse a las oportunidades que propone Caufran?

Estamos trabajando en una renovación completa de nuestro sitio web para que cualquier persona pueda ingresar y encontrar información clara, con guías, contactos y recomendaciones sobre cómo avanzar en el mundo de las franquicias.

Además, la directiva de la Cámara está siempre disponible para una primera reunión. Escuchamos a la persona interesada, sea alguien que tiene una marca y quiere convertirla en franquicia, o alguien que quiere invertir y adquirir una.

En el caso de quienes tienen una marca, los orientamos hacia nuestros socios consultores, que son expertos en transformar modelos de negocio en franquicias y también ayudan a comercializarlas. Y si es alguien interesado en una marca ya existente los conectamos directamente con el departamento de franquicias de esa empresa.

También estamos trabajando para fortalecer el vínculo con el sistema financiero. Queremos que los bancos comprendan que el modelo de franquicias tiene particularidades y ventajas, y que puedan ofrecer productos específicos, como ya existe en otros países.

Por ejemplo, tenemos un convenio con Fucerep que ofrece beneficios a nuestros socios. Pero aún no hay un plan bancario específico para franquicias. Esa es otra de nuestras metas, integrar a la banca en este ecosistema para que todos los actores —Estado, empresas, emprendedores y sistema financiero— puedan trabajar de forma coordinada.