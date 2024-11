La hija trans de Elon Musk decide abandonar EEUU tras la victoria de Trump

Los ataques de Trump

Durante su campaña electoral, el equipo de Donald Trump en repetidas ocasiones afirmó que acabará con la atención que se brinda a transexuales en prisiones y cárceles para realizar tratamientos de transición de género, restringirá la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, entre otras cosas.

Asimismo, el político republicano arremetió contra la vicepresidenta Kamala Harris, mostrando la diferencia entre su trato hacia las Fuerzas Armadas del país y el de la Administración actual. "¡No tendremos un Ejército 'woke'!", escribió el expresidente.

Musk un aliado de Trump

Elon Musk comparte la posición de Trump en muchos aspectos. En una entrevista, afirmó que uno de sus hijos, refiriéndose a Vivian, fue figurativamente "asesinado" por "el virus de la mente 'woke'" después de que le engañaran para que diera su consentimiento para que el menor empezara a tomar bloqueadores de pubertad. "Me engañaron para hacer esto y no me explicaron que los bloqueadores de pubertad son solo medicamentos de esterilización", indicó.

'Woke' es un término muy popular en Occidente relacionado con un conjunto de ideas y propuestas centradas en la igualdad de género, los derechos LGBTQ+*, la equidad racial y otros temas sociales.