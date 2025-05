Una apuesta camuflada de inversión: ¿el acuerdo de minerales trae seguridad para Ucrania?

En tiempos normales, Kiev no habría firmado un acuerdo de estas características. Pero Ucrania no vive una normalidad desde 2014, y mucho menos desde el 24 de febrero de 2022, cuando Vladimir Putin lanzó una ofensiva a gran escala con el objetivo de subyugar definitivamente al país vecino. La ambición del Kremlin no se limita a ocupar territorios: quiere reconstruir el ‘Mundo Ruso’ y convertir a Ucrania en una suerte de Bielorrusia bajo control indirecto.