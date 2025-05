Abdala respondió a Mujica sobre el Pit-Cnt: "Lamento los dichos de Mujica. La vida habla por sí misma"

“Lamento los dichos de Mujica”, dijo el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, ante afirmaciones del expresidente José “Pepe” Mujica de que el movimiento sindical no movió "un dedo" durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. “Durante cuatro años el movimiento sindical no movió un dedo, ¡no le hizo un paro! ¡Nada!”, sentenció el ex mandatario.