Bettiana Díaz: "El frenteamplismo está listo para salir a ganar"

El principal desafío para la diputada viendo como quedó el mapa político es aunar en torno a la candidatura de Yamandú Orsi las voluntades necesarias para triunfar en noviembre y en ese sentido convoca a "aquellas voluntades que quieren sumarse a una propuesta país que incluya sus problemas como parte principal de su agenda. No es tarea sencilla, es muy intensa, pero yo creo que hay un escenario muy abierto en la cantidad de votos anulados, votos en blanco, pequeños partidos que ya no forman parte de la oferta electoral. Y además también es momento de poder contraponer dos modelos de país donde hay uno que no está claro. Nadie sabe cuál es el programa de la coalición".