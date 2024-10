Balotaje: FA va por los más de 60.000 votos de Salle y los partidos sin representación

Orsi comentó también, pensando en el balotaje, que el FA es el único partido con “posibilidad cierta” de darle “estabilidad” al próximo gobierno, debido a que tiene asegurada la mayoría parlentaria en el Senado.

El FA y los partidos sin representación parlamentaria

Un primer foco lógico del FA en eesta instancia comienza por los votantes que quedaron hoy "sin representación". O sea los votantes de Unidad Popular, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y otros partidos chicos.

También, por qué no, a los casi 65 mil que votaron a Identidad Soberana, la sorpresa de esta elección, encabezada por el abogada Gustavo Salle.

El diputado Sebastián Valdomir aseguró haber recibido testimonios de varios votantes de Salle que le dijeron que en octubre votarían al abogado, pero que en noviembre votarían a la coalición de izquierda.

Salle ortogó "libertad de acción" a s us votantes y sostuvo que tiene la llave de la definición, aunque no la usará. El abogado explicó que ya les dejó un avisto a Yamandú Orsi y a Álvaro Delgado. "Muchachos, no se gasten, voy a anular", fue el mensaje.