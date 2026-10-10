Brenta cruzó a Ojeda por Bukele: "Ni el gobierno ni los uruguayos estamos dispuestos a un pacto con narcos"

El debate sobre el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele volvió a enfrentar al senador colorado Andrés Ojeda con dirigentes del Frente Amplio. Esta vez, el senador oficialista Eduardo Brenta cuestionó la posibilidad de tomar esa experiencia como referencia para Uruguay y advirtió sobre los antecedentes de presuntos acuerdos entre el gobierno salvadoreño y las pandillas criminales conocidas como maras.
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La alternativa de Ojeda
“Si la alternativa que ofrece Andrés Ojeda es pactar con los grupos criminales, ni el gobierno ni los uruguayos estamos dispuestos a un pacto con los narcos. Sí a combatirlos”, escribió Brenta en sus redes sociales, en un mensaje en el que reivindicó la actuación del Ministerio del Interior y del gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico.
La respuesta se produjo en medio de una nueva discusión sobre la posibilidad de incorporar herramientas de la política de seguridad salvadoreña. Ojeda ha defendido públicamente que Uruguay analice algunas de las medidas aplicadas por Bukele, entre ellas el control territorial, la recuperación de zonas con presencia del narcotráfico y el aislamiento de los principales jefes criminales en cárceles de máxima seguridad.
Ojeda fue consultado sobre su reunión con el vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa, esta semana, y la posibilidad de aplicar en Uruguay algo de lo que llevó adelante el gobierno de Bukele, cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El senador colorado sostuvo que existen herramientas de esa experiencia que podrían utilizarse en Uruguay y volvió a plantear la necesidad de reforzar la presencia policial en barrios afectados por la actividad delictiva.
Los cuestionamientos a Bukele
Brenta, pr su parte, puso el foco en los antecedentes de presuntos acuerdos entre el gobierno de Bukele y dirigentes de las maras salvadoreñas. Su cuestionamiento se vincula con investigaciones periodísticas que documentaron negociaciones entre funcionarios del gobierno y líderes de esas organizaciones criminales.
El senador frenteamplista aludió también a un reportaje de la televisión alemana a uno de los líderes de esos grupos, en el que se abordaron los vínculos y acuerdos con el gobierno salvadoreño. A partir de esos antecedentes, cuestionó que la experiencia de Bukele sea presentada como una referencia para combatir el crimen organizado.
El modelo salvadoreño ha recibido reconocimiento por la fuerte caída de los homicidios, pero también críticas de organizaciones de derechos humanos por las detenciones masivas, las denuncias de abusos y las restricciones a las garantías individuales bajo el régimen de excepción.
La discusión en Uruguay se concentra, precisamente, en qué aspectos de esa experiencia podrían ser considerados sin trasladar medidas que impliquen restricciones de derechos o debilitamiento de las garantías democráticas.
El cruce vuelve a colocar la seguridad pública en el centro de la discusión política y expone las diferencias entre el oficialismo y el senador colorado sobre las referencias internacionales, los instrumentos para enfrentar al narcotráfico y los límites de las políticas de seguridad.