El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó su inscripción como candidato para las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027. Según informó Sputnik, el mandatario presentó la documentación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), acompañado por el actual vicepresidente, Félix Ulloa, quien volverá a integrar la fórmula como candidato a la vicepresidencia.
"Serio retroceso para la democracia"
Bukele confirmó que peleará por un tercer mandato en El Salvador en 2027
"Necesitamos seguir avanzando, pero también darle mantenimiento a lo que ya logramos. Y no permitir que los que quieren que regrese el pasado triunfen", expresó Bukele.