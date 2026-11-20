Concluida la etapa de inscripción, el TSE deberá resolver sobre las candidaturas presentadas mediante las correspondientes resoluciones de subsanación, aceptación o denegatoria.

Bukele podrá ser reelegido debido a una reforma constitucional

Bukele llegó por primera vez a la Presidencia el 1.º de junio de 2019 y comenzó su segundo mandato en la misma fecha de 2024. Ahora podrá competir nuevamente por el cargo debido a una reforma constitucional aprobada en julio de 2025, que modificó las condiciones para la elección presidencial.

Entre los cambios introducidos se encuentra la eliminación de los límites a la cantidad de mandatos presidenciales consecutivos, lo que habilita a un mandatario en ejercicio a presentarse nuevamente sin restricciones de ese tipo. La reforma también extendió de cinco a seis años la duración del período presidencial y eliminó la segunda vuelta electoral.

La modificación constitucional recibió cuestionamientos de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó los cambios como un "serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho".