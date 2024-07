Canelones se plantó firme en EEUU y reclamó apoyo para los países del sur

Asimismo, en las reuniones con el BID, se discutieron oportunidades de financiamiento para movilidad eléctrica y mejoras en la gestión administrativa del departamento. Las alianzas con Loudoun se centraron en intercambios productivos y técnicos en áreas como la viticultura y la producción de cerveza artesanal.

Por otro lado, valoró que la cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sigue fortalecida, con proyectos en género, ciudades seguras y movilidad sostenible en el horizonte. Además, Metediera destacó el aprendizaje obtenido y las oportunidades de colaboración que se abren para el futuro de Canelones.

img_6313_0.jpg Foto: Intendencia de Canelones

¿En qué consistió su reciente viaje a Estados Unidos y cuál fue el propósito principal de su participación en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en Nueva York?

Fuimos convocados a exponer en un foro sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS], que Canelones ya es el segundo año que viene haciendo. Hicimos un informe y ahora una actualización. Fuimos en representación de Mercociudades, un ámbito de coordinación de trabajo de los gobiernos departamentales y municipales a nivel de Mercosur, en el que participamos y tenemos la responsabilidad de la vicepresidencia de Turismo y de Acción por el clima. Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron establecidos en la Asamblea General de la ONU, en el año 2015, y para ser cumplidos antes del 2030. Buscan generar mejores condiciones de vida para la gente, vinculadas al hambre, a la salud, a lo climático, al género, a las ciudades, a la industria, al trabajo. Canelones hizo un informe voluntario que explica las políticas públicas que lleva adelante el departamento y cómo integran esos objetivos definidos por ONU. Y eso fue en lo que trabajamos, que es lo que tenemos como referencia vinculado al desarrollo sostenible. Por eso recibimos la invitación. También teníamos pendiente otras misiones oficiales, como un encuentro con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que pudimos concretar en el mismo viaje.

img-20240713-wa0022.jpg Foto: Intendencia de Canelones

Durante su participación en el panel sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, referido a la acción climática, hizo hincapié en el rol de los gobiernos subnacionales en esta temática. ¿Podría detallar cuál fue el planteo que hicieron en este ámbito?

Expusimos lo que hemos trabajado vinculado a la articulación entre el gobierno departamental y nacional con respecto a las cuencas, fundamentalmente la del río Santa Lucía, producto de las inundaciones, y cómo generamos una sinergia para trabajar junto con las intendencias de San José, Florida y Lavalleja, en el marco del Congreso de Intendentes, junto con Presidencia, para enfrentar esta problemática. Lo otro que planteamos fue el trabajo vinculado al manejo de lo ambiental, compostaje, etc. El mensaje político en general que quisimos plantear fue en dos sentidos: primero, que los países desarrollados, los países del norte, son los que han producido el cambio climático que afecta a todo el mundo y que, paradójicamente, quienes recibimos ese efecto negativo somos los países del sur y creemos que la responsabilidad de la acción climática no está equilibrada. En tal sentido, reclamamos que tiene que haber una ayuda económica mayor a los países del sur para afrontar los trabajos que venimos haciendo. No reclamamos para ver si podemos hacer, sino para hacer lo que ya estamos haciendo, ya que llevar adelante políticas públicas para cumplir con ese objetivo tiene que ir de la mano con ese financiamiento. En segundo lugar, planteamos que, si bien a nivel de la PNUD los que participan son los países, obviamente esta misión oficial fue con el visto bueno y la aprobación de Cancillería, los gobiernos departamentales y locales entendemos que también tenemos que ser parte también de los lugares donde se elaboran políticas públicas y se discuten las políticas públicas, porque hay muchas políticas públicas que las discute y las elabora el gobierno nacional, pero que sin embargo somos las intendencias las que las concretamos. Podremos no estar en la definición, pero sí por lo menos en la discusión de estas cuestiones. Fue un reclamo hecho desde Canelones en representación de Mercociudades, pero también de otras ciudades que hicieron exposición en la misma sintonía.

¿Y qué respuesta recibió de la comunidad internacional ante estos reclamos?

La realidad es que esto se construye, uno va haciendo planteos, posicionamientos, articulando en términos políticos para intentar llegar al objetivo. Obviamente hay un trabajo a nivel de Mercociudades donde estas cosas se conversaron, se acordaron y, de alguna manera, el paso político siguiente fue haber ido a la ONU a hacer este planteo. Ahora, se seguirá trabajando para intentar que eso se materialice, que no va a ser fácil. En septiembre, si no me equivoco, va a estar reunida la COP 16, que es la comisión que trabaja específicamente los temas de cambio climático, ahí intentaremos generar alguna situación que nos permita avanzar en este sentido.

¿Volvieron con algún acuerdo concreto o fue una instancia más de reclamo e intercambio?

En este caso puntual, se presentó el trabajo que está haciendo Canelones en la línea de los objetivos globales que se plantearon en el 2015. Presentamos las acciones con números concretos. Como explicaba anteriormente, uno no va a golpear una puerta y se viene siempre con lo que quisiera, eso se construye, y esto es parte de esa construcción.

También mantuvo reuniones con autoridades del Condado de Loudoun (Virginia) y representantes del BID. ¿Cuáles fueron los temas principales en estas reuniones?

Exacto. Canelones tiene un hermanamiento con Loudoun en el tema de la producción agrícola, vitivinícola, es uno de los pocos países del mundo que también produce vino tannat, que es una referencia a nivel país y para Canelones ni que hablar. De hecho, este año vinieron tres enólogos de Loudoun, producto de este hermanamiento, a hacer una experiencia durante tres meses en distintas bodegas del departamento para conocer y aprender los modos de producción. Como parte de este intercambio, también van a ir cinco enólogos de Canelones a las bodegas de Loudon para ver cuál es su realidad y aprender en términos técnicos y de producción. En esta recorrida, también estuvimos en varios emprendimientos productivos, uno de ellos tiene que ver con la producción de cerveza artesanal, que Canelones tiene también productores de cerveza artesanal, donde quedamos de generar algún vínculo para que se pueda hacer algo similar. La Junta Directivas del Condado de Loudoun ya había estado intercambiando con la gobernadora, con los responsables de movilidad, de planificación territorial, de espacios públicos, desarrollo económico y de turismo. Participamos de esos intercambios muy interesantes. Loudoun es el lugar de EE. UU que tiene mayor PBI per cápita, junto con Silicon Valley son los dos lugares de mayor desarrollo de datacenter del país.

¿Cómo se pueden traducir estos intercambios en términos de beneficios y cambios concretos para el departamento?

Cuando se sale a hacer este tipo de misiones, se sale a buscar oportunidades, las oportunidades no te vienen a buscar a tu casa. La responsabilidad que tenemos como Estado departamental que somos, y que también lo hace el gobierno nacional, es ir a los lugares donde hay posibilidad de generar un intercambio que permita avanzar en términos de inversión, de trabajo productivo, de culturales, y eso es lo que se busca con este tipo de hermanamientos y de intercambios.

Con los referentes del BID también se habló sobre transporte y finanzas, ¿qué nos puede contar al respecto?

Con el BID intercambiamos sobre dos temas específicos, uno vinculado con el área de movilidad, buscando algunas oportunidades que nos permitan generar asistencias técnicas y financiamiento vinculado a la movilidad eléctrica, el cambio de la matriz energética para poder tener mayor cantidad de ómnibus eléctricos. También estuvimos reunidos con la parte de desarrollo tributario con quienes venimos trabajando para mejorar en Uruguay la gestión administrativa y modernizarla, en lo que refiere a expedientes, cuando una empresa pide una habilitación, reducir los tiempos y mejorar todo ese proceso interno. En eso venimos muy bien, somos referencia a nivel nacional, pero queremos ir un paso más adelante.

La Intendencia de Canelones ha fortalecido su alianza estratégica con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ¿Podría compartirnos los objetivos principales de esta cooperación y cómo se traducirán en beneficios concretos para el departamento?

Estuvimos intercambiando con la representante regional de PNUD, que es quien articula con nosotros en Uruguay, y con la responsable internacional. Luego, vimos algunas publicaciones de cómo nos reconocían el trabajo que se venía haciendo. Con PNUD en Uruguay trabajamos en temas vinculados a género, a ciudades seguras, movilidad. Por ejemplo, llevamos adelante un piloto en Ciudad de la Costa que se llama “Tu calle”, que implica trabajar una zona del departamento con movilidad sostenible, con participación social, y ellos eso lo tienen como referencia y lo están presentando como una experiencia de éxito a nivel mundial. Ellos también nos ayudaron a hacer el informe técnico voluntario sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Vuelvo a insistir en esto: no es una reunión para ver qué vamos a hacer, sino para sostener lo que ya estamos haciendo. Por eso estuvimos ahí y por eso tenemos como Canelones una muy buena carta de presentación. Tenemos para adelante trabajo en términos técnicos, particularmente vinculado al presupuesto, a la planificación, a medir con claridad los efectos sociales y objetivos de las inversiones que realizamos y cómo poder hacer un seguimiento a eso. Estos son algunos de los desafíos que tenemos para seguir trabajando en los temas de ciudades sostenibles.

A nivel personal, ¿qué evaluación o reflexión te merece el viaje?

Aprendizaje. También estuvimos reunidos con el Departamento de Estado de EEUU, que vendría a ser como Cancillería, para intercambiar fundamentalmente sobre el cambio climático vinculado a la sequía e inundaciones y, de esta manera, ponernos en contacto con experiencias de algunos estados que ellos tienen que sufren esta problemática, y ver cuáles han sido sus formas de resolverlo. Para nosotros, conocer otras experiencias implica un aprendizaje. Abrir puertas que puedan traerle al departamento oportunidades es un aprendizaje y para nosotros ese es el mayor éxito. En lo personal, fue una muy linda experiencia y que considero que traerá beneficios para Canelones. Estuvimos todo el tiempo acompañados de Cancillería, del embajador, siempre fueron muy atentos. En esas conversaciones con el embajador también se abrió una puertita para una posible colaboración de los bomberos de Nueva York, vinculada a materiales y a vehículos, iniciativa que vamos a estar trabajando en las próximas semanas. También estuvimos reunidos con la prefectura de Niteroi, que es una ciudad brasilera que está al lado de Río, que está trabajando en hermanamiento con la Ciudad de la Costa. El estar te da oportunidades y ahí estuvimos.