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Cultura y espectáculos Fiesta de la Cerveza Artesanal | Canelones | fecha

Por mal tiempo

"Lo bueno se hace esperar": la Fiesta de la Cerveza Artesanal cambió de fecha

La octava edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal más convocante de Canelones debió modificar su calendario por razones climáticas. Conocé los detalles de la nueva fecha.

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La octava edición del festival, uno de los encuentros culturales y gastronómicos más convocantes de la zona, iba a desarrollarse este fin de semana, pero finalmente se resolvió reprogramarlo para garantizar mejores condiciones tanto para el público como para los emprendimientos participantes.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Intendencia de Canelones explicó el motivo de la postergación del esperado evento. “Queremos que la octava edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal sea un lugar de disfrute total y, ante los pronósticos climáticos, lo primero es cuidarnos”, señalaron.

Nueva fecha

La nueva fecha fijada para la actividad será el sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026, manteniéndose el mismo lugar previsto, en Parque del Plata.

Desde la organización destacaron además que la postergación permitirá que la propuesta cultural, gastronómica y cervecera pueda desarrollarse en mejores condiciones, con la participación de productores artesanales, espectáculos y actividades previstas para el público durante las dos jornadas.

19 shows

La organización confirmó un total de 19 espectáculos musicales que abarcan distintos estilos y generaciones. Entre los números principales figura la banda de punk rock Trotsky Vengarán, junto a la cantante tropical Vanesa Britos, el grupo Eté & Los Problems y la cantautora Lu Ferreira.

La programación también apuesta a la diversidad de públicos con propuestas como el proyecto de hip hop Se Armó Kokoa, la banda infantil Ruperto Rocanrol y los artistas de la escena urbana Knak y Valuto. En el rubro de música electrónica, se presentarán las DJs Paola Dalto y DJ Beve.

El line-up se completa con La Penúltima, Encanto al Alma, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuk, Juan Mariño, Almísticas, Malmambo Salsa Band y Llamó la Roque.

Cerveceros artesanales

Como en ediciones anteriores, la fiesta incluirá una feria gastronómica y un espacio dedicado a cerveceros artesanales locales, consolidando un evento que en los últimos años se transformó en uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la costa canaria durante el comienzo del otoño.

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