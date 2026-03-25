"Lo bueno se hace esperar": la Fiesta de la Cerveza Artesanal cambió de fecha

Nueva fecha

La nueva fecha fijada para la actividad será el sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026, manteniéndose el mismo lugar previsto, en Parque del Plata.

Desde la organización destacaron además que la postergación permitirá que la propuesta cultural, gastronómica y cervecera pueda desarrollarse en mejores condiciones, con la participación de productores artesanales, espectáculos y actividades previstas para el público durante las dos jornadas.

19 shows

La organización confirmó un total de 19 espectáculos musicales que abarcan distintos estilos y generaciones. Entre los números principales figura la banda de punk rock Trotsky Vengarán, junto a la cantante tropical Vanesa Britos, el grupo Eté & Los Problems y la cantautora Lu Ferreira.

La programación también apuesta a la diversidad de públicos con propuestas como el proyecto de hip hop Se Armó Kokoa, la banda infantil Ruperto Rocanrol y los artistas de la escena urbana Knak y Valuto. En el rubro de música electrónica, se presentarán las DJs Paola Dalto y DJ Beve.

El line-up se completa con La Penúltima, Encanto al Alma, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuk, Juan Mariño, Almísticas, Malmambo Salsa Band y Llamó la Roque.

Cerveceros artesanales

Como en ediciones anteriores, la fiesta incluirá una feria gastronómica y un espacio dedicado a cerveceros artesanales locales, consolidando un evento que en los últimos años se transformó en uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la costa canaria durante el comienzo del otoño.