Cardama: Asamblea General votó informe del FA y lo envío a la Fiscalía por hechos de apariencia delictiva

Igualmente, solicitan que "se disponga su investigación por parte de la Fiscalía Letrada Penal competente, y se determinen las eventuales responsabilidades penales que pudieren corresponder a los partícipes involucrados, funcionarios públicos y particulares, nacionales y extranjeros".

Cardama en el debate

Durante la sesión, el senador frentamplista Nicolás Viera hizo referencia al empresario español Mario Cardama, de quien dijo que "ha sido el único que no ha contribuido en lo más mínimo al desarrollo de la comisión investigadora".

Por su parte, el senador nacionalista, y exministro de Defensa durante gran parte del proceso, Javier García, acusó al Frente Amplio de "montar una farsa de rescisión del contrato", lo que a su juicio "tiene una única intencionalidad, que es política y electoral, que es dañar al gobierno de la Coalición Republicana, al presidente de la República y a quienes ejercimos responsabilidades de gobierno". No hay otra".

Con anterioridad, los legisladores de Cabildo Abierto se retiraron de sala argumentando que su informe no había contemplado información reservada presentada por el Ministerio de Defensa (MDN) y, por lo tanto, no querían incidir en la discusión de los informes.