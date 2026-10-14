Cardama: Asamblea General votó informe del FA y lo envío a la Fiscalía por hechos de apariencia delictiva

La Asamblea General aprobó el proyecto de resolución del Frente Amplio (FA) en torno a la investigación parlamentaria sobre el contrato con Cardama para la construcción de las patrulleras oceánicas, y resolvió su envío a la Fiscalía por considerar que durante el proceso aparecen hechos de "apariencia delictiva". Era uno de los cuatro a consideración.
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El informe obtuvo mayoría tras el retiro de los dos legisladores de Cabildo Abierto. Esto molestó a la oposición.
Tras su aprobación, se pidió que "se remita a la Fiscalía General de la Nación el Informe en mayoría presentado por la Comisión Especial, creada por resolución de 23 de febrero de 2026, que investigó y analizó el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos, a efectos de poner en su conocimiento los hechos y actos con apariencia delictiva que se detallan en el cuerpo del mismo".
Igualmente, solicitan que "se disponga su investigación por parte de la Fiscalía Letrada Penal competente, y se determinen las eventuales responsabilidades penales que pudieren corresponder a los partícipes involucrados, funcionarios públicos y particulares, nacionales y extranjeros".
Cardama en el debate
Durante la sesión, el senador frentamplista Nicolás Viera hizo referencia al empresario español Mario Cardama, de quien dijo que "ha sido el único que no ha contribuido en lo más mínimo al desarrollo de la comisión investigadora".
Por su parte, el senador nacionalista, y exministro de Defensa durante gran parte del proceso, Javier García, acusó al Frente Amplio de "montar una farsa de rescisión del contrato", lo que a su juicio "tiene una única intencionalidad, que es política y electoral, que es dañar al gobierno de la Coalición Republicana, al presidente de la República y a quienes ejercimos responsabilidades de gobierno". No hay otra".
Con anterioridad, los legisladores de Cabildo Abierto se retiraron de sala argumentando que su informe no había contemplado información reservada presentada por el Ministerio de Defensa (MDN) y, por lo tanto, no querían incidir en la discusión de los informes.