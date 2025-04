Frente Amplio se impondría en Montevideo por 9 puntos de diferencia ante la coalición

Hay un 7% que votará al Frente Amplio, pero aún no decidió a cuál candidato apoyarán, y un 4% que votará a la Coalición, sin candidato definido.

Detalles para Montevideo

Recuerda Cifra que en mayo no sólo se vota por Intendente, también se puede votar por alcalde. Al revés de lo que ocurre en muchos departamentos del interior, todos los montevideanos tienen la posibilidad de participar en la elección del alcalde de su municipio. Sin embargo, sólo el 29% de los electores del departamento piensa poner una papeleta municipal. Hay un 20% que aún no sabe si votará por alcalde y otro 51% que ya decidió que no votará. Tienen un poco más predisposición de votar para el tercer nivel de gobierno los frenteamplistas que los coalicionistas, 35 y 26% respectivamente.

Cifra resume su estudio indicando que con los datos cerrados este último fin de semana, el Frente Amplio "seguiría en la intendencia, y Bergara sería el próximo intendente".