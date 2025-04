Verónica Piñeiro le paró el carro a Graciela Bianchi tras difundir otra noticia falsa

Ante la situación, Verónica Piñeiro reaccionó públicamente desde sus redes sociales con un mensaje directo hacia la legisladora nacionalista:

“Senadora, ¿otra vez compartiendo noticias falsas? Lamentablemente no me sorprende, pero así no. Era fácil de chequear… Usted es una senadora de la República, debería dar el ejemplo”, expresó la candidata del Frente Amplio, visiblemente molesta por la difusión del contenido apócrifo.