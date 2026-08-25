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Política Decreto | Luis Lacalle Pou | Ambientales

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Gobierno derogó decreto de Lacalle Pou que flexibilizaba evaluaciones ambientales a forestales

El Gobierno derogó el decreto de Lacalle Pou que flexibilizaba las evaluaciones ambientales para las forestales y restituyó el régimen previo con ajustes.

Gobierno derogó el decreto de Lacalle Pou que flexibilizaba evaluaciones ambientales para forestales.

Gobierno derogó el decreto de Lacalle Pou que flexibilizaba evaluaciones ambientales para forestales.
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La decisión fue adoptada por el Ministerio de Ambiente, encabezado por Edgardo Ortuño, quien durante la transición había adelantado que revisaría la normativa. La derogación restablece el régimen establecido por el Decreto 405/021, aunque incorpora algunos ajustes considerados necesarios por la actual administración.

Los cambios de Lacalle Pou a 45 días de cambio de gobierno

El decreto de Lacalle Pou había sido aprobado el 3 de enero de 2025, a 45 días del cambio de gobierno, y modificaba las exigencias para determinados proyectos forestales. Entre otros cambios, establecía que las plantaciones de más de 100 hectáreas realizadas sobre terrenos que ya se encontraban forestados pudieran quedar comprendidas en un régimen de Autorización Ambiental Especial, en lugar de requerir una Autorización Ambiental Previa.

La modificación fue cuestionada por la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, que sostuvo que la nueva regulación “flexibiliza” las evaluaciones ambientales para la actividad forestal y manifestó desconocer “el origen y los fundamentos técnicos” de los cambios introducidos.

El sindicato había reclamado que la normativa fuera revisada y, durante la transición, Ortuño se comprometió a analizarla una vez que asumiera al frente de la cartera. Ahora, el Ministerio de Ambiente resolvió dejar sin efecto el decreto.

Según la nueva normativa, el decreto aprobado durante la administración anterior había introducido cambios “principalmente al régimen de autorización ambiental de proyectos de forestación, así como a la definición de terrenos forestales”.

Impactos ambientales

La cartera fundamentó la derogación en los principios que deben orientar la política ambiental nacional, entre ellos los de prevención y progresividad. De acuerdo con el nuevo decreto, estos principios apuntan a evitar impactos ambientales mediante la aplicación y el mejoramiento progresivo de medidas preventivas.

Por ese motivo, el gobierno entiende conveniente volver al régimen previsto en el Decreto 405/021, aprobado durante la gestión del entonces ministro de Ambiente Adrián Peña, aunque con modificaciones destinadas a adecuar la normativa.

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