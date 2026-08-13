Gobierno impulsa Estrategia Nacional de Desarrollo con foco en ambiente, equidad y territorio

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, subrayó que las políticas sociales forman parte del núcleo estratégico definido por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Civila señaló que "no hay competitividad ni producción viables sin relaciones sociales sostenibles", por lo que el Poder Ejecutivo busca transformar las bases económicas para fortalecer las capacidades personales y comunitarias de manera duradera.

Los tres ejes de la transición ambiental

Por su parte, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, presentó los lineamientos estratégicos para avanzar en la transición ecológica, destacando que la agenda ambiental representa tanto un compromiso ético como una oportunidad competitiva ante mercados globales altamente exigentes.

Ortuño priorizó tres áreas de acción inmediata:

Producción Sostenible: Cuidado intensivo del agua y el suelo mediante tecnología aplicada a la agricultura, lechería, riego y gestión forestal.

Segunda Transición Energética: Avance en la electrificación del transporte y la industria para consolidar la descarbonización de la matriz nacional.

Ciudades Resilientes y Residuos: Adaptación del entorno urbano ante el cambio climático y transformación de pasivos ambientales en activos productivos dentro de un esquema de economía circular.

Integración territorial y soluciones habitacionales

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, abordó la sostenibilidad desde la perspectiva del territorio, afirmando que la transición ecológica requiere descentralización y equidad en el acceso a la infraestructura urbana.

Paseyro repasó las principales metas de la cartera para el período quinquenal:

Gestión de datos: Puesta en marcha de la Infraestructura de Información Geoespacial articulada con los gobiernos departamentales.

Plan Quinquenal 2025–2029: Priorización de viviendas en tramas urbanas consolidadas para frenar la expansión desordenada hacia las periferias.

Recuperación de centralidades: Reutilización de inmuebles públicos en desuso y desarrollo de proyectos piloto de economía urbana en ciudades como Paso de los Toros y Minas.

Integración sociourbana: Regularización y relocalización de asentamientos situados en zonas ambientalmente vulnerables.

Programa "Crece desde el Pie": Desarrollo conjunto con el MIDES para entregar 1.200 soluciones habitacionales a 2029 dirigidas a embarazadas y recién nacidos en contexto de vulnerabilidad.

Mesas de debate técnico

La jornada concluyó con dos paneles de intercambio multidisciplinario: