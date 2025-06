La Libertad "no" avanza en Uruguay: firmas repetidas y credenciales truchas

En declaraciones a la prensa, Nicolás Quintana admitió que conocían de antemano el “histórico descarte de firmas” que realiza la Corte Electoral, estimado entre un 20% y 30%, y relativizó el traspié. “Capaz que descartaron firmas y piden más firmas, que es lo más normal del mundo cuando inscribís un partido”, comentó.

Injerencia

A las irregularidades formales se sumó una nueva polémica de carácter político. El 9 de junio, la cuenta oficial de La Libertad Avanza Uruguay (@LLA_UY) publicó un video de apoyo grabado por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. La acción fue considerada por algunos actores políticos como una injerencia indebida desde el exterior en la política nacional.

El convencional del Partido Colorado, Esequiel Ibarra, reaccionó de inmediato y planteó públicamente la posibilidad de presentar una denuncia por injerencia extranjera. Además, criticó duramente al movimiento libertario uruguayo por el manejo de las adhesiones. “Ni necesaria fue la denuncia, @nicoquintanaUY1, no para constituir un partido te dio, y encima cometiendo fraude en la Corte Electoral con firmas que no correspondían. Una vez más, los uruguayos demuestran capacidad para separar la política seria de la payasada”, escribió Ibarra en la red social X (ex Twitter).

Por ahora, La Libertad Avanza Uruguay deberá salir nuevamente a las calles a recolectar firmas válidas si desea continuar su camino hacia la legalización. Sin embargo, el arranque accidentado, las denuncias de fraude documental y las tensiones políticas que han generado en pocos días anticipan un panorama poco auspicioso para su consolidación en el país.