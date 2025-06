Maneiro dijo que hay "diferencias grandes" en relación al financiamiento de Caja de Profesionales

La legisladora fue crítica con la propuesta de financiamiento de la oposición: "la propuesta de la oposición era que los activos no subirle el aporte a los activos, que los pasivos no pusieran un peso y que a través de rentas generales y de un ajuste de los timbres profesionales se solucionará el problema de la caja, lo cual nosotros no estuvimos de acuerdo". Maneiro fue enfática al afirmar: "no nos parece justo que toda la carga de la solución de la caja de profesionales. Esté en el peso de toda la población a través de rentas generales o también de los timbres profesionales y no que en realidad los actores protagonistas de la caja no hagan un esfuerzo".