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Política MTOP | cortes | Antel

Cables de internet cortados

MTOP inició investigación por cortes de fibra óptica que afectaron servicios de Antel

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) investiga dos de los cortes de fibra óptica ocurridos el martes 13 que causaron fallas en internet de Antel.

MTOP investiga los cortes a cables de Antel.

MTOP investiga los cortes a cables de Antel.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) investiga los cortes en los cables de fibra óptica que causaron fallas en internet de Antel en todo el país. "Desde el día de ayer están trabajando equipos técnicos de Antel con equipos técnicos de Vialidad y con el apoyo de las empresas que estaban trabajando en estos tres puntos", dijo Lucía Etcheverry, sobre los sitios en los que se produjeron los cortes.

La lupa en dos obras viales contratadas por el MTOP

"Hay dos que está relevando e investigando la propia Antel, pero hay tres con dos obras contratadas por licitaciones que tiene el Ministerio. Son empresas muy serias. Lo que se está verificando es si efectivamente en el trazado de cientos de kilómetros de fibra hubo algo en particular que llevó a algún pequeño desvío o a ponerlo más superficial que es lo que podría explicar esta situación", señaló la ministra.

La secretaria de Estado recordó que es la Dirección Nacional de Vialidad de la cartera la que se encarga de verificar dónde pasan los servicios públicos, como el agua potable, el tendido eléctrico e internet, así como zonas con oleoducto.

"Pero además del conforme a obra, todas las empresas públicas establecen mojones que van marcando estrictamente el trazado, porque puede haber alguna dificultad. A veces tenés intervenciones en la faja de dominio público, que la vas corroborando hecha por terceros, no necesariamente autorizadas, que pudo haber interferido. Eso es parte de lo que se está relevando", aseveró la titular del MTOP.

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