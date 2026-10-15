El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) investiga los cortes en los cables de fibra óptica que causaron fallas en internet de Antel en todo el país. "Desde el día de ayer están trabajando equipos técnicos de Antel con equipos técnicos de Vialidad y con el apoyo de las empresas que estaban trabajando en estos tres puntos", dijo Lucía Etcheverry, sobre los sitios en los que se produjeron los cortes.
Cables de internet cortados
MTOP inició investigación por cortes de fibra óptica que afectaron servicios de Antel
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) investiga dos de los cortes de fibra óptica ocurridos el martes 13 que causaron fallas en internet de Antel.