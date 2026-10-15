MTOP inició investigación por cortes de fibra óptica que afectaron servicios de Antel

La lupa en dos obras viales contratadas por el MTOP

"Hay dos que está relevando e investigando la propia Antel, pero hay tres con dos obras contratadas por licitaciones que tiene el Ministerio. Son empresas muy serias. Lo que se está verificando es si efectivamente en el trazado de cientos de kilómetros de fibra hubo algo en particular que llevó a algún pequeño desvío o a ponerlo más superficial que es lo que podría explicar esta situación", señaló la ministra.