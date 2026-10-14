¿Posible sabotaje?: Antel investiga los cuatro cortes en la fibra óptica

Esta concatenación de roturas no solo repercutió en el interior, sino que terminó incidiendo en la capital del país por su vinculación con la infraestructura internacional. Según Álvarez, el incidente "termina afectando también la conectividad de la capital a través del cable submarino con la conexión internacional, y por eso también en la zona de la capital se ve afectado el tráfico, porque se redujo sobre todo el ancho de banda disponible para las conexiones, pero en cuatro lugares distintos".

Investigación en curso

Consultado por la coincidencia de cuatro daños simultáneos en la red, Álvarez enfatizó que el foco actual está puesto en la restitución de la red, pero reconoció la gravedad del episodio, ya que además de afectar el servicio "se vio afectada la propia reputación de Antel". Y añadió: "En momentos en que la competencia de Antel crece, en momentos en que el país anuncia de forma sostenida su intención de ser un hub regional de conectividad, este tipo de eventos tienen que ser analizados con la mayor seriedad posible", sostuvo el vicepresidente.

Asimismo, detalló que se iniciaron contactos con la cartera de transporte para verificar las trazas y registros de la red. "Hemos hablado con el Ministerio de Transporte para poder recabar la información disponible allí, porque cuando se hacen los tendidos de este tipo de infraestructura, queda registrado para que justamente cuando se van a hacer otro tipo de obras en el mismo lugar, se cuente con la información para no afectarla. Entonces, tres afectaciones en obras viales y una afectación de una obra particular, en principio, llama la atención".

"Sin duda ahora vamos a recabar toda la información técnica y después toda la información que corresponda a cómo se sucedieron los hechos para poder eventualmente hacer todas las acciones que se entiendan necesarias justamente para descartar cualquier hecho que no sea fortuito y para asumir también ,por parte de la empresa, las mejoras a futuro", agregó.

Estado del servicio y recomendaciones a usuarios

En cuanto al estado de la infraestructura, el jerarca confirmó que sobre el cierre de la jornada anterior la red principal quedó reestablecida y se recuperó la conectividad, aunque aclaró que pueden subsistir fallas puntuales. "Pueden quedar afectados algunos servicios individuales que los seguirán resolviendo a medida que vayan llegando las solicitudes. Muchos de esos servicios se pueden resolver reseteando el router porque cuando se restablece la conectividad de la fibra, se deben volver a establecer nuevas rutas de conectividad".

Álvarez recomendo que aquellas personas que continúen experimentando dificultades de conectividad en sus hogares, "prueben el famoso, prender y apagar, resetear". Si las fallas persisten, sugirió que se comuniquen con el servicio técnico de Antel.

Para finalizar, el jerarca subrayó que la empresa pública continúa realizando inversiones para aportar "mayor redundancia" a la red terrestre. A su vez, remarcó que este tipo de situaciones ponen de manifiesto "la importancia de la infraestructura crítica de las comunicaciones en un país, la importancia de tener una empresa como Antel y la necesidad de fortalecer".