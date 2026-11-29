«No me gustaría llegar a las elecciones decidiendo los candidatos en febrero: que el Partido Colorado ponga a alguien, el Partido Nacional a otro y el Partido Independiente a otro. Me gustaría que la decisión fuera en formato coalición y no tan individualista. Ahí mostraríamos un frente común, incluso con un programa de gobierno único. Eso después lleva a que puedas funcionar como coalición siendo oposición o gobierno», explicó.

Competencia con Lema

Antía reconoció que la competencia interna no será sencilla y que existen varios liderazgos con aspiraciones. Sin embargo, consideró positivo que la oposición haya comenzado a discutir estas posibilidades con mayor organización.

«Sí. Hay varios liderazgos. Me parece que está bárbaro. Lo bueno es que haya gente hablando de esto, porque antes no sucedía. Hoy estamos institucionalizados en una departamental donde los ediles nos cuentan qué está pasando en la Junta, donde hay profesionales que estudian los temas», señaló.

También recordó la experiencia que comenzó a desarrollarse durante la candidatura de Laura Raffo, cuando ella transitaba los primeros años de su gestión como alcaldesa. «Lo habíamos empezado a vivir con Laura Raffo, cuando yo estaba en los primeros años de mi gestión, pero Laura tomó otro camino. Es lo que necesitamos y está bárbaro», agregó.

Más de 1.500 campamentos levantados

En la entrevista, Antía también defendió uno de los principales operativos de su gestión en el Municipio CH: el levantamiento de campamentos instalados en espacios públicos por personas en situación de calle. Según indicó, desde que comenzó el servicio, en noviembre del año pasado, ya se retiraron más de 1.500 campamentos.

«Arrancamos en noviembre del año pasado, hace un año justito. Según los números que teníamos para los primeros días de octubre, íbamos más de 1.500 campamentos levantados. Para nosotros es un servicio que funciona porque somos los únicos que lo hacen. Lo tenemos lunes, miércoles y viernes. Lo hacemos con policías», explicó.

La alcaldesa contó que en febrero solicitó al ministro del Interior, Carlos Negro, ampliar la presencia policial para realizar el operativo todos los días e incluso en doble horario, pero que el pedido no tuvo respuesta favorable.

«Igual tenemos el presupuesto guardadito por si llega a suceder, pero dependemos del ministerio. Pero además nos gustaría tener más porque en verano no damos abasto. En invierno el operativo funciona bien, pero con el calor las personas en situación de calle no quieren ir al refugio y están más en los espacios públicos», agregó.

Antía también planteó una posición más restrictiva respecto a quienes se niegan a abandonar esos espacios. «Tienen que circular», afirmó, aunque reconoció que la normativa actual no resuelve el problema de fondo.

«Esa es la normativa que hay. Pienso que está mal. La persona pasa a ocupar otro lugar. Y si este año, con toda esta discusión, nos pusimos de acuerdo en que vivir en la calle no es un derecho, tenemos que actuar de acuerdo a eso», sostuvo.

En ese sentido, defendió la posibilidad de establecer traslados obligatorios hacia refugios o centros de rehabilitación cuando no se pueda acreditar que una persona cuenta con un hogar.

«Yo soy de la idea de que si no me podés constatar un hogar te tenemos que trasladar a un lado. No podés vivir en la plaza, en la puerta de un vecino o en la de un negocio. Entonces, algún lugar te tengo que asegurar y en ese caso yo estaría de acuerdo en el traslado obligatorio hacia algún refugio o centro de rehabilitación», afirmó.

La alcaldesa reconoció, no obstante, que para avanzar en esa dirección se necesitarían cambios importantes y una decisión política del gobierno nacional. «Pero para eso faltan años luz y el Frente Amplio tiene que querer hacer eso también. Ellos siempre se opusieron a la internación compulsiva, por ejemplo», concluyó.