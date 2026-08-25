Noche de la Nostalgia en Montevideo: 142 permisos y un amplio operativo de controles

Para la fiscalización de los espectáculos, la Intendencia dispuso 63 inspectores e inspectoras, de los cuales 33 fueron destinados a puestos fijos de control en locales con actividad bailable. Los equipos trabajaron en coordinación con efectivos policiales, cuya presencia tuvo también como objetivo garantizar la seguridad de los funcionarios durante los procedimientos.

Controles de tránsito durante toda la noche

El operativo de tránsito comenzó a las 18:00 del lunes 24 de agosto y se extendió hasta las 21:00 de este martes 25. El dispositivo fue organizado en cuatro turnos y cinco equipos, con presencia itinerante en las principales avenidas y zonas de mayor concentración de público.

En total, participaron alrededor de 100 personas entre inspectores de tránsito y choferes, que trabajaron en motos y unidades móviles junto con personal policial.

Los controles estuvieron centrados en la detección de conductores que hubieran consumido alcohol o THC (marihuana), además de la verificación de la licencia de conducir, la documentación de los vehículos, las matrículas y otras condiciones reglamentarias.

También se controlaron infracciones como la circulación con escapes ruidosos y otras situaciones previstas por la normativa departamental.

En caso de obtenerse una espirometría positiva, corresponde una multa de 15 UR, mientras que la suspensión del permiso de conducir depende del resultado de la prueba y de los antecedentes del conductor. Según la normativa vigente, la suspensión puede ir desde seis meses hasta 60 meses en los casos de mayor gravedad y reincidencia.

El operativo montevideano formó parte de un dispositivo nacional que involucró a más de 1.700 efectivos policiales y más de 660 vehículos, con controles de alcohol y drogas en distintos puntos del país. La Policía Caminera incorporó además drones para apoyar las tareas de prevención y seguridad vial.

Los resultados, a la espera del balance oficial

El balance definitivo de la Noche de la Nostalgia 2026 todavía no fue difundido. La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) anunció para las 11:30 de este martes la presentación del informe preliminar de siniestralidad vial correspondiente a los operativos realizados en todo el país.

Ese informe permitirá conocer el número de vehículos fiscalizados, espirometrías realizadas y positivas, controles de THC, multas, vehículos incautados y, especialmente, los datos vinculados a siniestros de tránsito durante una de las noches de mayor movimiento vehicular del año.