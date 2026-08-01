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Atentado deja 14 heridos en Colombia a días de la investidura presidencial

Una bomba detonó el sábado junto a una estación policial y dejó 14 heridos en el noroeste de Colombia.

Atentado guerrillero deja 14 heridos en Colombia.&nbsp;

Atentado guerrillero deja 14 heridos en Colombia. 
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Por Redacción Caras y Caretas

Un atentado con un camión cargado de explosivos detonó este sábado en Cúcuta, a unos 400 kilómetros de Bogotá, Colombia, y causó lesiones en once policías y tres civiles, según el más reciente balance del Ejército.

Debido al estallido de unos 15 artefactos, dos de los uniformados heridos están "debatiéndose entre la vida y la muerte", declaró William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque en medio de la peor ola de violencia en la última década en el país.

Heridos en el atentado

Los heridos son “ocho policías y seis particulares”, dijo a EFE el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, sobre este ataque perpetrado de madrugada contra el comando policial, situado en el barrio Tasajero, muy cerca de viviendas y locales comerciales que sufrieron daños materiales por la explosión.

La zona donde se produjo el atento está cerca del mercado público Cenabastos, punto al que llegan de madrugada camiones cargados con productos del campo, y por esa razón el vehículo que transportaba los explosivos no llamó la atención de las autoridades.

Después de esta detonación, fueron lanzados varios artefactos explosivos en el mismo sector y una de las personas que resultó herida es una mujer que vendía café en un puesto callejero.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad", dijo De la Espriella en X.

Este abogado millonario, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, promete intensificar la lucha contra rebeldes y narcos en el país que más produce cocaína en el mundo.

"Los responsables son los narcoterroristas del ELN, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico, minería ilegal y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario. No representan ninguna causa social", dijo en X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El jefe de la cartera elevó a más de 64.000 dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables.