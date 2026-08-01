Atentado deja 14 heridos en Colombia a días de la investidura presidencial

La zona donde se produjo el atento está cerca del mercado público Cenabastos, punto al que llegan de madrugada camiones cargados con productos del campo, y por esa razón el vehículo que transportaba los explosivos no llamó la atención de las autoridades.

Después de esta detonación, fueron lanzados varios artefactos explosivos en el mismo sector y una de las personas que resultó herida es una mujer que vendía café en un puesto callejero.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad", dijo De la Espriella en X.

Este abogado millonario, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, promete intensificar la lucha contra rebeldes y narcos en el país que más produce cocaína en el mundo.

"Los responsables son los narcoterroristas del ELN, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico, minería ilegal y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario. No representan ninguna causa social", dijo en X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El jefe de la cartera elevó a más de 64.000 dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables.