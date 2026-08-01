¿Qué pidieron los legisladores de la oposición en el Muro de los Lamentos?

Trece legisladores de la oposición uruguaya llegaron hasta el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, cumplieron con el ritual de depositar entre sus piedras un pequeño papel con sus plegarias y se retiraron sin revelar qué pidieron. Como manda la tradición, el contenido quedó en secreto. Pero tratándose de una delegación integrada por algunos de los principales referentes de la oposición, la curiosidad política resulta casi inevitable y las redes sociales especularon: ¿habrán rezado por la paz en Medio Oriente, por el futuro del país o por un milagro bastante más terrenal, como volver al gobierno?