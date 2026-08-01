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Política Muro de los Lamentos |

Yo tengo fe

¿Qué pidieron los legisladores de la oposición en el Muro de los Lamentos?

Los legisladores integrantes de la delegación que viajó al Muro de los Lamentos compartieron imágenes desde el sitio sagrado y hablaron de fe, esperanza y paz.

Trece legisladores de la oposición uruguaya llegaron hasta el Muro de los Lamentos.

Trece legisladores de la oposición uruguaya llegaron hasta el Muro de los Lamentos.
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Por Redacción de Caras y Caretas

Trece legisladores de la oposición uruguaya llegaron hasta el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, cumplieron con el ritual de depositar entre sus piedras un pequeño papel con sus plegarias y se retiraron sin revelar qué pidieron. Como manda la tradición, el contenido quedó en secreto. Pero tratándose de una delegación integrada por algunos de los principales referentes de la oposición, la curiosidad política resulta casi inevitable y las redes sociales especularon: ¿habrán rezado por la paz en Medio Oriente, por el futuro del país o por un milagro bastante más terrenal, como volver al gobierno?

Al Muro de los Lamentos

Los senadores Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, Andrés Ojeda, Robert Silva, Tabaré Viera, Carlos Camy, Rodrigo Blás y Javier García; los diputados Juan Martín Rodríguez, Walter Verri, Fernanda Auersperg y Álvaro Perrone; y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez participan de una visita a Israel organizada por el Comité Central Israelita del Uruguay.

Segùn publicò Montevideo Portal, la agenda incluyó el Museo Recordatorio del Holocausto Yad Vashem, el kibutz Nir Oz —uno de los escenarios de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023—, recorridos por Jerusalén y una visita al Muro de los Lamentos.

Fue precisamente allí donde comenzaron las publicaciones en redes sociales. Andrés Ojeda contó que dejó "una oración, una lágrima, un agradecimiento o un pedido". Rodrigo Blás prefirió una reflexión sobre la fe y la esperanza. Juan Martín Rodríguez habló de convivencia y tolerancia. Javier García compartió la fotografía. Pero ninguno reveló el contenido del famoso papelito.

El viaje también tuvo un inevitable capítulo local. El Comité Central Israelita lamentó que los legisladores del Frente Amplio invitados decidieran no participar de la delegación y sostuvo que la ausencia implica perder la oportunidad de conocer de primera mano la realidad israelí.

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