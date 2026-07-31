Anunciaron los ocho locales de la primera Noche de los Cafés y Bares Notables

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La propuesta nace con el propósito de reconocer el papel que estos locales han desempeñado en la construcción de la memoria colectiva de Montevideo. Más allá de su oferta gastronómica, los cafés y bares notables son considerados espacios de intercambio cultural, de reunión entre vecinos y visitantes, y de expresión artística e intelectual.

Desde el Municipio B señalaron que la iniciativa apunta a valorar, proteger y proyectar estos establecimientos históricos, promoviendo su permanencia y fortaleciendo su vínculo con la comunidad. Al mismo tiempo, la actividad busca incentivar el recorrido por el centro y los barrios tradicionales de la ciudad, generando un circuito que combine historia, arquitectura, gastronomía y cultura.

La realización de esta primera edición también pretende posicionar a Montevideo dentro de las ciudades que promueven experiencias turísticas vinculadas a su patrimonio cotidiano, siguiendo el ejemplo de otras capitales donde los cafés históricos forman parte de la identidad local y son un atractivo para residentes y visitantes.