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Sociedad Montevideo | municipio B |

Municipio B

Anunciaron los ocho locales de la primera Noche de los Cafés y Bares Notables

El Municipio B presentó la primera edición de la Noche de los Cafés y Bares Notables, una propuesta para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de la ciudad.

Noche de Cafés y Bares Notables: El Municipio B lanza evento para valorar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Noche de Cafés y Bares Notables: El Municipio B lanza evento para valorar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
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Montevideo se prepara para celebrar por primera vez la Noche de los Cafés y Bares Notables del Municipio B, una iniciativa que reunirá a algunos de los establecimientos más emblemáticos de la capital con el objetivo de destacar su valor histórico, cultural y social. La actividad se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre y busca consolidarse como un evento que impulse el patrimonio y el turismo urbano.

El lanzamiento oficial incluyó el anuncio de los ocho cafés y bares que fueron seleccionados para formar parte de esta primera edición. La elección estuvo a cargo de una mesa integrada por la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria Palacios; el director general del Ministerio de Educación y Cultura, Carlos Varela Ubal; la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram Rivero; el prosecretario general de la Intendencia de Montevideo, Daniel Olvera; la directora de Descubrí Montevideo, Karina Fortete; y el presidente de Cambadu, Daniel Fernández.

¿Cuáles son?

Los establecimientos elegidos representan parte de la identidad del Municipio B y son espacios que, a lo largo de los años, han sido escenario de encuentros sociales, culturales y políticos. En esta primera edición participarán Bar Andorra, Bar Facal, Bar Marbella, Bar Paysandú, Café Brasilero, Escaramuza, Montevideo al Sur y Santa Catalina Bar Café.

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La propuesta nace con el propósito de reconocer el papel que estos locales han desempeñado en la construcción de la memoria colectiva de Montevideo. Más allá de su oferta gastronómica, los cafés y bares notables son considerados espacios de intercambio cultural, de reunión entre vecinos y visitantes, y de expresión artística e intelectual.

Desde el Municipio B señalaron que la iniciativa apunta a valorar, proteger y proyectar estos establecimientos históricos, promoviendo su permanencia y fortaleciendo su vínculo con la comunidad. Al mismo tiempo, la actividad busca incentivar el recorrido por el centro y los barrios tradicionales de la ciudad, generando un circuito que combine historia, arquitectura, gastronomía y cultura.

La realización de esta primera edición también pretende posicionar a Montevideo dentro de las ciudades que promueven experiencias turísticas vinculadas a su patrimonio cotidiano, siguiendo el ejemplo de otras capitales donde los cafés históricos forman parte de la identidad local y son un atractivo para residentes y visitantes.

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