Montevideo se prepara para celebrar por primera vez la Noche de los Cafés y Bares Notables del Municipio B, una iniciativa que reunirá a algunos de los establecimientos más emblemáticos de la capital con el objetivo de destacar su valor histórico, cultural y social. La actividad se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre y busca consolidarse como un evento que impulse el patrimonio y el turismo urbano.
Municipio B
Anunciaron los ocho locales de la primera Noche de los Cafés y Bares Notables
El Municipio B presentó la primera edición de la Noche de los Cafés y Bares Notables, una propuesta para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de la ciudad.