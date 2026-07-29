Victoria Rodríguez habló sobre el conflicto que atraviesa Canal 12

"Esta casa está pasando por momentos difíciles. Han sido desvinculados muchos trabajadores de la empresa, con quienes he compartido muchos años —llevo más de 30—. Son horas bien sensibles. Esto no pretende en lo absoluto cuestionar las decisiones empresariales, más cuando todos somos conscientes de los desafíos que tiene este rubro en particular", expresó la conductora.

Cerrando su mensaje, Rodríguez envió un reconocimiento a los afectados: "No quería dejar de mandar un saludo apretado para quienes no están en esta casa con nosotros, aún cuando se están resolviendo muchas cosas. A mis compañeros, de corazón, que encuentren nuevos caminos".