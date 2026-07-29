Tras el anuncio de la reestructura en Teledoce (Canal 12) que incluyó la desvinculación de 25 trabajadores y la ruptura del convenio colectivo vigente desde 2005, figuras de la señal televisiva como Victoria Rodríguez emitieron mensajes al aire durante sus emisiones habituales para referirse al delicado momento que atraviesa la empresa.
Momentos díficiles
Victoria Rodríguez habló sobre el conflicto que atraviesa Canal 12
En medio de las medidas sindicales por la reestructura que derivó en la desvinculación de 25 empleados, Victoria Rodríguez se refirió a la situación.