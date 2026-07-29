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Política Victoria Rodríguez | conflicto | Canal 12

Momentos díficiles

Victoria Rodríguez habló sobre el conflicto que atraviesa Canal 12

En medio de las medidas sindicales por la reestructura que derivó en la desvinculación de 25 empleados, Victoria Rodríguez se refirió a la situación.

Victoria Rodríguez sobre el conflicto en Canal 12

Victoria Rodríguez sobre el conflicto en Canal 12
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Tras el anuncio de la reestructura en Teledoce (Canal 12) que incluyó la desvinculación de 25 trabajadores y la ruptura del convenio colectivo vigente desde 2005, figuras de la señal televisiva como Victoria Rodríguez emitieron mensajes al aire durante sus emisiones habituales para referirse al delicado momento que atraviesa la empresa.

Las palabras de Victoria Rodríguez en Esta boca es mía

Al comienzo de su programa, Victoria Rodríguez se refirió a la situación interna del canal y a las desvinculaciones de quienes fueron sus compañeros durante décadas:

"Esta casa está pasando por momentos difíciles. Han sido desvinculados muchos trabajadores de la empresa, con quienes he compartido muchos años —llevo más de 30—. Son horas bien sensibles. Esto no pretende en lo absoluto cuestionar las decisiones empresariales, más cuando todos somos conscientes de los desafíos que tiene este rubro en particular", expresó la conductora.

Cerrando su mensaje, Rodríguez envió un reconocimiento a los afectados: "No quería dejar de mandar un saludo apretado para quienes no están en esta casa con nosotros, aún cuando se están resolviendo muchas cosas. A mis compañeros, de corazón, que encuentren nuevos caminos".

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