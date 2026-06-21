Colonización impulsa un nuevo campo de recría en Paysandú y proyecta ampliar su escala

La propuesta no se limitará a las 900 hectáreas inicialmente adquiridas. El titular del INC informó que el plan contempla una expansión significativa en los próximos años mediante la incorporación de otros predios linderos. En una primera etapa se sumarán 500 hectáreas adicionales y posteriormente podrían integrarse otras 1.000 hectáreas que actualmente se encuentran bajo disputa judicial.

De concretarse estas incorporaciones, el proyecto alcanzaría unas 2.400 hectáreas, consolidándose como una de las iniciativas productivas de mayor escala impulsadas por el organismo en el norte del país.

Colonización y productores

Henry realizó estos anuncios tras una reunión del directorio del Instituto Nacional de Colonización con representantes de la Asociación Productores de Leche y de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados al acceso a la tierra, la producción agropecuaria y las condiciones de trabajo de los colonos.

Además de los avances en Paysandú, el jerarca destacó otras acciones que desarrolla el instituto en distintos puntos del país. Entre ellas mencionó la recuperación de hectáreas en la zona de Punta Negra, en Maldonado, que próximamente serán comercializadas.

A estas se sumarán otras fracciones ubicadas en Kiyú, departamento de San José, y en Las Cañas, Río Negro. También está prevista la venta de un predio en Rocha, en el marco de la estrategia de administración y redistribución de tierras que lleva adelante el organismo.

Nuevas medidas

En otro orden, Henry adelantó que el directorio del INC analizará en las próximas reuniones un conjunto de medidas vinculadas a las rentas que deberán abonar los colonos en noviembre. Las propuestas también incluirán mecanismos para mitigar el impacto que el aumento de los combustibles genera sobre los costos de producción del sector agropecuario.

La creación del nuevo campo de recría en la Colonia Miguel Rubino se inscribe en una política orientada a fortalecer las capacidades productivas de pequeños y medianos productores, promoviendo el uso colectivo de la tierra y el desarrollo de sistemas de producción que permitan mejorar la eficiencia y la sustentabilidad de las explotaciones ganaderas.

Con el inicio de las actividades previsto para los próximos días, el proyecto representa una nueva apuesta del Instituto Nacional de Colonización para ampliar las oportunidades de desarrollo en el medio rural y fortalecer la producción ganadera en una de las principales regiones agropecuarias del país.