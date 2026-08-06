La ministra de Defensa, Sandra Lazo, compareció el pasado lunes durante más de seis horas ante la comisión investigadora que analiza la compra de las patrulleras oceánicas (OPV) al astillero español Cardama y la posterior rescisión del contrato por parte del gobierno de Yamandú Orsi. Lazo sostuvo que el Estado constató la falsedad de las garantías presentadas por la empresa en dos oportunidades y que la confianza se quebró. La oposición, sin embargo, insiste en que la decisión de cancelar el acuerdo ya estaba tomada desde el inicio de la gestión.
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Caso Cardama: FA evalúa citar al expresidente Lacalle Pou a la comisión investigadora
Desde el oficialismo consideran importante que concurra porque es el responsable político y el que firmó la resolución del contrato.