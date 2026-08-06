Caso Cardama: FA evalúa citar al expresidente Lacalle Pou a la comisión investigadora

La última carta del oficialismo

Según publica este jueves el semanario Búsqueda, legisladores del Frente Amplio están evaluando citar al expresidente Luis Lacalle Pou a la comisión.

El tema está siendo discutido en estos días entre los legisladores que están trabajando en el caso, y planean tomar una definición el próximo lunes en la reunión de bancada. Si la idea prospera, el plan es pedir ese mismo día, cuando vuelva a sesionar la investigadora, que se le envíe la citación al líder del Partido Nacional.

El expresidente no tiene la obligación de comparecer, porque la comisión no tiene la potestad de imponerlo. Solo puede solicitarle que asista. Lacalle Pou podría optar también por un camino intermedio, como responder preguntas por escrito. "Pero correspondería que venga, porque es el responsable político y el que firmó la resolución del contrato", opinaron desde el Frente Amplio.