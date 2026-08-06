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Política Cardama | Luis Lacalle Pou |

Última carta

Caso Cardama: FA evalúa citar al expresidente Lacalle Pou a la comisión investigadora

Desde el oficialismo consideran importante que concurra porque es el responsable político y el que firmó la resolución del contrato.

El expresidente Luis Lacalle Pou podría ser citado a la comisión investigadora por el caso Cardama.

El expresidente Luis Lacalle Pou podría ser citado a la comisión investigadora por el caso Cardama.

 Gaston Britos / FocoUy
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La ministra de Defensa, Sandra Lazo, compareció el pasado lunes durante más de seis horas ante la comisión investigadora que analiza la compra de las patrulleras oceánicas (OPV) al astillero español Cardama y la posterior rescisión del contrato por parte del gobierno de Yamandú Orsi. Lazo sostuvo que el Estado constató la falsedad de las garantías presentadas por la empresa en dos oportunidades y que la confianza se quebró. La oposición, sin embargo, insiste en que la decisión de cancelar el acuerdo ya estaba tomada desde el inicio de la gestión.

En una conferencia de prensa posterior a su comparecencia, acompañada por legisladores del Frente Amplio, Lazo defendió la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con Cardama, que ascendía a 82 millones de euros. La ministra calificó la rescisión como una “decisión política fundada” y afirmó que el gobierno actuó para “defender el bien público y los intereses del Estado”.

Tras cinco meses de trabajo y decenas de interrogatorios, la comisión del Parlamento que investiga el contrato del Estado uruguayo con el astillero español Cardama para construir dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) está llegando a su fin. Pero antes de que termine la investigación, el oficialismo quiere jugar una última carta.

La última carta del oficialismo

Según publica este jueves el semanario Búsqueda, legisladores del Frente Amplio están evaluando citar al expresidente Luis Lacalle Pou a la comisión.

El tema está siendo discutido en estos días entre los legisladores que están trabajando en el caso, y planean tomar una definición el próximo lunes en la reunión de bancada. Si la idea prospera, el plan es pedir ese mismo día, cuando vuelva a sesionar la investigadora, que se le envíe la citación al líder del Partido Nacional.

El expresidente no tiene la obligación de comparecer, porque la comisión no tiene la potestad de imponerlo. Solo puede solicitarle que asista. Lacalle Pou podría optar también por un camino intermedio, como responder preguntas por escrito. "Pero correspondería que venga, porque es el responsable político y el que firmó la resolución del contrato", opinaron desde el Frente Amplio.

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