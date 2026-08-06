Fundación Niños Sin Dolor impulsa campaña de recolección de juguetes para niños del Pereira Rossell

-
Entrega en el Hospital Pediátrico Pereira Rossell (3 al 14 de agosto): La recepción se realizará en el 4.º piso (Block Quirúrgico) previa reserva de horario. Las empresas participantes podrán realizar una visita de entre 45 y 60 minutos con un equipo de voluntariado (máximo 8 personas) para tomar fotografías institucionales e itinerar por pasillos adyacentes evaluando entregas a niños que ingresen a procedimiento.
-
Recepción en sucursales de DHL: Disponible hasta el jueves 13 de agosto.
-
Jornada de voluntariado (16 de agosto): Un equipo capacitado llevará a cabo la distribución final de los obsequios a lo largo de los 7 pisos del hospital (cupos ya completados con prioridad para empresas de apoyo anual).
Lineamientos indispensables y recomendaciones de entrega
Por motivos estStrictos de prevención de alergias y control de infecciones hospitalarias:
-
Estado de los juguetes: Se aceptarán únicamente juguetes nuevos. No se recibirán artículos usados ni en mal estado. Cada pieza será valorada y clasificada antes de su entrega.
-
Empaque flexible: NO envolver en papel de regalo. Se sugiere colocar el juguete dentro de una bolsa de papel con motivos alegres que sea fácil de abrir para agilizar la clasificación.
-
Etiquetado: Pegar una nota o papel visible en el exterior indicando la edad sugerida del producto.
-
Difusión en redes: Al preparar o entregar donaciones, se invita a etiquetar a la institución en Instagram (@ninossindolor) y LinkedIn (Fundación Niños Sin Dolor) para multiplicar el alcance del mensaje.
Ideas de regalos por rango de edad
Para orientar la recolección, la Fundación comparte una guía con los artículos más adecuados para cada etapa:
Rango de edad
Obsequios recomendados
0 a 11 meses (Recién nacidos)
Mantas de apego, baberos, sonajeros, peluches nuevos y bodies.
1 a 4 años
Bloques y aros para apilar, libros sensoriales o de tapa dura, puzzles sencillos (3 a 5 piezas), juegos de clasificación e instrumentos musicales de juguete.
5 a 8 años
Autitos, camiones, kits de manualidades, crayones, sets de juego (doctor, herramientas), muñecos, figuras de animales, bloques estilo Lego, juegos de mesa y cartas.
8 a 12 años
Artículos de arte y pintura, marcadores, figuras de acción no violentas, juegos de mesa, naipes, instrumentos musicales, accesorios para el pelo, gorras y botellas deportivas.
13 a 15 años
Sets de papelería o arte avanzado, kits estilo Lego complejos, artículos deportivos, cosmética (esmaltes, maquillajes), juegos de mesa, consolas portátiles, gorras y botellas deportivas.
Beneficio corporativo: convenio con Didacta
Para facilitar la compra de los artículos solicitados, la empresa Didacta se suma nuevamente a la campaña ofreciendo un 30% de descuento en todo su catálogo de juegos y juguetes para compras corporativas destinadas a la Fundación.
Para acceder al beneficio, las organizaciones deben escribir a [email protected] o vía WhatsApp al +598 98 443 282 utilizando el asunto: "Regalos Fundación Niños Sin Dolor".
Sobre la Fundación Niños Sin Dolor y el Hospital Pereira Rossell
La Fundación Niños Sin Dolor (FNSD) es una organización sin fines de lucro impulsada por médicos anestesistas del Hospital Pediátrico Pereira Rossell. Su labor se enfoca en garantizar una anestesia pediátrica segura, humanizada y de alta calidad, protegiendo el desarrollo neurológico de los pacientes y acompañando a sus familias durante los procedimientos médicos.
El Hospital Pediátrico Pereira Rossell es el centro de salud de referencia nacional para más de 270.000 niños y adolescentes —atendiendo a 1 de cada 5 niños en Uruguay— y recibe más de 140.000 consultas anuales. Al ser el núcleo principal para intervenciones quirúrgicas complejas del sistema público, la labor humanitaria y de soporte emocional de la Fundación resulta determinante para atenuar el estrés hospitalario de miles de familias de todo el país.