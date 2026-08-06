Fundación Niños Sin Dolor impulsa campaña de recolección de juguetes para niños del Pereira Rossell

Con motivo de la celebración del próximo Día de la Niñez y la Adolescencia que se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, la Fundación Niños Sin Dolor de Anestesia Pediátrica del Hospital Pediátrico Pereira Rossell pone en marcha su tradicional campaña de recolección de juguetes nuevos. La iniciativa está dirigida a pacientes de entre 0 y 15 años e invita a empresas, colaboradores y a la comunidad a sumarse para transformar la estadía hospitalaria en un momento de alegría y contención.