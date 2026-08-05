Mujer fue condenada por tres estafas y rapiña en estadio de Liverpool

Investigaciones independientes a cargo del Departamento de Delitos Complejos de Lavalleja y del Departamento de Delitos contra la Propiedad de Zona IV de Montevideo, lograron establecer la responsabilidad penal de una mujer en la consumación de tres estafas y una rapiña en el Club Liverpool.
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La estafas fueron cometidas por la mujer de 30 años de iniciales M.G.F.P., en los departamentos de Lavalleja, Tacuarembó y Montevideo, mientras que la rapiña fue realizada en la vivienda ubicada en el interior del Estadio Belvedere del Club Liverpool.
Mujer fue condenada a cinco años y seis meses de prisión
La mujer fue detenida en Atlántida y conducida ante la Sede de Fiscalía de Minas para ser imputada por la doctora Andrea Pereyra en su rol de Jueza de 1er. Turno como responsable penal de tres delitos de estafa y un delito de rapiña especialmente agravada en régimen de reiteración real.
La sentencia de la Justicia establece que M.G.F.P. cumpla una pena de cinco años y seis meses de prisión en un centro de reclusión del Instituto Nacional de Rehabilitación.