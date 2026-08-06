Alerta meteorológica: tormentas severas y ciclón extratropical que pasará por Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron avisos de severidad meteorológica para todo el territorio uruguayo ante el avance de un frente frío que provocará tormentas muy fuertes, seguido de la rápida formación de un intenso ciclón extratropical.
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El fenómeno meteorológico afectará de manera coordinada distintas regiones del país a partir de la tarde de este jueves 6 de agosto, prolongando las condiciones adversas hasta las primeras horas del viernes 7.
Advertencia oficial de Inumet
Según el reporte oficial de Inumet, la desmejora en las condiciones del tiempo ingresa desde el litoral oeste con la llegada de un frente frío, generando lluvias intensas con acumulados de entre 60 y 80 mm (pudiendo ser superiores en forma puntual), actividad eléctrica y probable caída de granizo.
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Vientos y ráfagas: Hacia la tarde y noche del jueves, los vientos rotarán del sector norte al suroeste y sur con velocidades sostenidas de entre 40 y 70 km/h, acompañados de ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h o superiores, especialmente en la franja sur, suroeste y este del país.
Descenso térmico: Se prevé un marcado descenso de las temperaturas hacia la noche del jueves y la jornada del viernes, con mínimas que descenderán hasta los 6 °C.
Análisis de MetSul Meteorologia
Por su parte, MetSul Meteorologia catalogó la situación como una condición de "muy alto riesgo", advirtiendo sobre la organización de una potente línea de tormentas precediendo al desarrollo del ciclón extratropical.
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Zonas más expuestas: Si bien la inestabilidad afectará a gran parte del país, la mayor concentración de vientos ciclónicos se registrará en los departamentos de Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha
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Riesgo estructural y marítimo: MetSul no descarta rachas puntuales de viento destructivo de entre 100 y 120 km/h en la costa este, además de un fuerte incremento en el oleaje en el Río de la Plata y el Océano Atlántico. Se advierte sobre el riesgo potencial de caída de árboles, daños en infraestructuras y cortes en el suministro eléctrico.