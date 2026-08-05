Alerta de Inumet para varias zonas del país por fuertes tormentas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ha actualizado su sistema oficial de alertas meteorológicas (www.inumet.gub.uy/alerta), advirtiendo por un periodo de inestabilidad que afectará al territorio nacional con precipitaciones y tormentas de diversa intensidad, previo al ingreso de un frente frío hacia el fin de semana.
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Alertas oficiales de INUMET y evolución del tiempo
Según el reporte oficial de advertencias meteorológicas de INUMET:
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Estado de Alerta: El organismo mantiene activas advertencias meteorológicas (nivel amarillo) para diversas zonas del país debido al desarrollo de tormentas puntualmente fuertes. Los departamentos comprendidos son: Artigas, Salto, Paysandú, Cerro Largo, Tacuarembó y Durazno.
Fenómenos asociados: Las áreas bajo alerta podrán registrar precipitaciones intensas en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, rachas de viento fuertes de entre 30 y 50 km/h (con picos superiores a 60 km/h) y la presencia constante de bancos de niebla y neblina.
Evolución: Tras la inestabilidad principal de la jornada y del jueves, el viento rotará al sector Suroeste, impulsando el paulatino cese de las lluvias pero provocando un marcado descenso de las temperaturas.
Perspectiva de MetSul Meteorologia
Por su parte, la agencia meteorológica privada brasileña MetSul coincide en el diagnóstico de inestabilidad regional. Destaca que la interacción de masas de aire en el Cono Sur generará un entorno propenso a tormentas aisladas con riesgo puntual de caída de granizo y descargas eléctricas, aunque descarta un escenario de inundaciones severas o acumulados extraordinarios a escala generalizada.
Fin de semana: Ingreso de aire frío y seco
A medida que el sistema frontal se desplace hacia el Atlántico:
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Viernes: Disminución progresiva de la nubosidad y cese paulatino de las lluvias remanentes. Ambiente muy ventoso durante la primera mitad del día con máximas que apenas alcanzarán los 11 °C.
Sábado y Domingo: Consolidación de un anticiclón frío y seco. Se prevén jornadas soleadas o ligeramente nubladas con baja o nula probabilidad de lluvia y mañanas frías con temperaturas mínimas en el entorno de los 5 °C a 6 °C.