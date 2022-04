Conflicto en el supergás podría llevar a desabastecimiento

Si bien el frío todavía no se instaló en Uruguay y las temperaturas son muy agradables, el conflicto en el supergás puede tener repercusiones en las próximas semanas.

En las últimas horas el sector del supergás realiza un paro hasta el lunes, a las 12:00 horas, cuando retomarán la actividad. La medida se toma en medio de las negociaciones colectivas. “Recibimos una propuesta casi peor que los lineamientos del Poder Ejecutivo”, afirmó Favio Riveron, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), sobre la última reunión del Consejo de Salarios.

Así, resolvieron iniciar un paro este jueves, y este viernes, en asamblea, se tomó la decisión de continuar esta medida hasta el lunes. Ese día, retomarán el trabajo, pero no se realizarán horas extras hasta el 25 de abril, cuando sea la próxima reunión del Consejo.

Riveron indicó que asimismo, evaluarán algunos sectores donde las horas extras son necesarias para garantizar el suministro, como en quienes realizan los viajes al interior del país.

En cuanto al suministro, el presidente de Fuecys afirmó que “en principio no hay escasez, porque hay mucha cantidad de garrafa cargada”. Además, dijo, el frío no ha comenzado, que es cuando aumenta la demanda. El problema podría estar luego del 25 de abril, si no hay un acuerdo, se toman nuevas medidas y las temperaturas descienden.

Fuentes del sector aseguraron que puede haber faltante de garrafas desde el domingo, si no se soluciona la situación, porque no habrá stock suficiente para la demanda.